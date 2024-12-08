Простая хитрость в приготовлении кофе поможет контролировать вес

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Специалист по питанию Мелисса Сновер рассказала, как замена обычного коровьего молока на растительное в кофе или чае может быть полезной.

Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Vimare vimarethomas, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Холодный кофе

Заменители помогут контролировать вес, считает она.

"Растительное молоко, например, миндальное, овсяное и кокосовое, зачастую содержит меньше калорий и насыщенных жиров, чем в коровьем молоке. Это делает его хорошим вариантом для тех, кто хочет сократить потребление продуктов животного происхождения или контролировать свой вес", — цитирует эксперта "Чемпионат".

Диетолог отметила, что многие виды растительного молока обогащены витаминами и минералами, такими как кальций и витамин D.

Такое молоко легче усваивается, что может быть пригодиться людям с чувствительным желудком.

Уточнения

Расти́тельное молоко́ — привычный древний и традиционный диетический пищевой продукт в странах Востока, Азии, Индонезии, доколумбовой Америки, а также некоторых районах Африки.

