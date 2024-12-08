Избавиться от живота поможет этот неожиданный фрукт

Опасный жир на животе запускает в организме воспалительные процессы, которые увеличивают риск развития ряда хронических заболеваний.
Чтобы от него избавиться, нужно есть бананы. Этот фрукт поддерживает кишечную флору, ускоряет метаболизм благодаря магнию и калию, и помогает зарядиться энергией, поскольку там много клетчатки.
Высокий уровень магния в бананах надолго дарит ощущение сытости.
Однако только употребление бананов не поможет полностью убрать живот, нужно еще заниматься спортом и правильно питаться. Бананы лишь немного ускоряют попытки избавиться от жира на животе, пишет "Чемпионат".
Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa).
Ходьба со скоростью более 100 шагов в минуту заставляет ваше тело работать интенсивнее, увеличивая частоту сердечных сокращений и насыщение организма кислородом.