Избавиться от живота поможет этот неожиданный фрукт

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Опасный жир на животе запускает в организме воспалительные процессы, которые увеличивают риск развития ряда хронических заболеваний.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Банан

Чтобы от него избавиться, нужно есть бананы. Этот фрукт поддерживает кишечную флору, ускоряет метаболизм благодаря магнию и калию, и помогает зарядиться энергией, поскольку там много клетчатки.

Высокий уровень магния в бананах надолго дарит ощущение сытости.

Однако только употребление бананов не поможет полностью убрать живот, нужно еще заниматься спортом и правильно питаться. Бананы лишь немного ускоряют попытки избавиться от жира на животе, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa).

