Чемпионка США перед своими прыжками вдохновлялась прокатами Туктамышевой

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25-летняя чемпионка США по фигурному катанию Эмбер Гленн призналась, что училась выполнять тройной аксель, наблюдая за выступлениями россиянки Елизаветы Туктамышевой.

Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Елизавета Туктамышева

По словам Гленн, российская спортсменка стала для неё примером, так как выполняла тройной аксель уже будучи взрослой фигуристкой.

"Можно сказать, что на тройной аксель меня вдохновила Елизавета Туктамышева. Я долго изучала, как она его прыгает, — бесконечно смотрела её прокаты и рассматривала каждый нюанс прыжка", — сказала Гленн, которую цитирует Sports. ru.

Гленн отметила, что Туктамышева — редкий пример того, как тройной аксель выполняет взрослая фигуристка, а не юная спортсменка. Она подчеркнула, что после пубертатного периода тело женщины изменяется, и это влияет на технику выполнения прыжка.

Эмбер Гленн отметила, что её тройной аксель больше похож на мужской, чем на стандартный аксель юниорок. Вероятно, для успешного выполнения этого элемента требуется другая амплитуда прыжка, и, возможно, именно такой техникой обладает Елизавета Туктамышева.

Уточнения

Елизаве́та Серге́евна Туктамы́шева (или Тукта́мышева; род. 17 декабря 1996, Глазов, Россия) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании.

