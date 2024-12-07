Названа ошибка, которую совершает множество женщин, мечтающих избавиться от жира на животе

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При коррекции фигуры важно помнить, что похудение равномерно не происходит в какой-то одной части тела. Избыточный вес распределяется по всему организму, а не только в районе живота. Внешний вид полноты зависит от мышечной массы, типа фигуры и причин накопления жира на талии и боках.

Фото: flickr.com by Hypnotica Studios Infinite from Toms River, New Jersey, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Женщина бежит в купальнике

Для снижения веса необходимо изменить пищевые привычки и пересмотреть рацион. Правильное питание с возможными ограничениями и физическая активность помогут достичь желаемого результата.

Ежедневные упражнения на пресс не являются эффективным способом похудения. Во-первых, накачанные мышцы под слоем жира могут визуально увеличить живот, что не даст желаемого эффекта. Во-вторых, интенсивные нагрузки без предварительной подготовки могут быть вредны.

То есть питание играет ключевую роль в достижении плоского живота и тонкой талии.

Ведущий тренер платформы FitStars Ольга Дерендеева рассказала в беседе с РИА Новости, что в тренажёрном зале можно часто увидеть девушек, которые усердно качают пресс в надежде избавиться от лишнего жира на талии. Но такой подход не даёт желаемого результата. Невозможно убрать жир на животе или в любой другой области тела, выполняя упражнения только для этой зоны, подчеркнула тренер.

Тренировки на пресс улучшают кровообращение в этой области и ускоряют процесс сжигания жира в тканях. Однако этого недостаточно для похудения. Чтобы сбросить вес и скорректировать талию, необходимо создать дефицит калорий.

"Для похудения и коррекции талии необходимо создать дефицит калорий и регулярно заниматься спортом, а также вести активный образ жизни. Это поможет перераспределить жир и ускорить процесс похудения в области живота", — сказала фитнес-тренер.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.



Живо́т (общеславянское, от др.-рус. животъ «жизнь, имущество» из лат. vita «жизнь») — часть тела, представляющая собой брюшную полость и её стенки.

