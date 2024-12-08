Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти продукты могут отравить вашего кота
Лариса Гузеева оплакала смерть своего рыжего кота Персика
Избавиться от живота поможет этот неожиданный фрукт
Учёные раскрыли, чем опасен избыток железа в крови
Сырники с золотистой корочкой: правильные пропорции и обжарка
Нефтяной рынок под угрозой — Китай массово переходит на электромобили
Топ-6 ароматов для бодрости и уюта в холодную погоду
Холодный свет фар — незаметный убийца биологического разнообразия
Актриса Александра Захарова раскритиковала идею переснять фильм Формула любви

Скинуть 20 лет от возраста просто: займитесь этим самомассажем

1:09
Спорт

Люди чаще всего справляются с болью в спине с помощью таблеток, которые еще и могут спровоцировать побочные эффекты. Эту проблему можно решить и без препаратов и уколов. Как именно, рассказываем в материале.

Боль в спине
Фото: Freepik by yanalya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боль в спине

"Самая частая причина боли в спине, а это 85-90%, формирование локальных участков напряжения в мышце, называются триггерные точки", — цитирует врача-реабилитолога Артёма Пака "Чемпионат".

Мышечное напряжение нельзя убрать лекарствами, для этого есть другие методы. В подавляющем большинстве случаев любой человек сможет устранить боль в спине самостоятельно, не приняв ни единой таблетки.

Самомассаж

От него механически разминаются участки напряжения, чтобы мышца стала мягкой и однородной.

Растяжка

Эти упражнения делают мышцы более длинными и эластичными.

Тепло

Прогревание отлично стимулирует кровоток.

Эти методы человек может применять в домашних условиях. Они просты, доступны и очень эффективны.

Уточнения

Масса́ж (от фр. masser — растирать, от араб. mass — касаться, щупать) — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как часто нужно мыть голову? Ответ дерматолога вас увидит
Красота и стиль
Как часто нужно мыть голову? Ответ дерматолога вас увидит Аудио 
Как вырастить на дачном участке белые грибы на зависть соседям
Садоводство, цветоводство
Как вырастить на дачном участке белые грибы на зависть соседям Аудио 
Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно
Еда и рецепты
Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно Аудио 
Популярное
10 000 шагов в день не будут иметь значения, если вы не будете делать это

Ходьба со скоростью более 100 шагов в минуту заставляет ваше тело работать интенсивнее, увеличивая частоту сердечных сокращений и насыщение организма кислородом.

10 000 шагов в день не будут иметь значения, если вы не будете делать это
Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей
Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей
Как вырастить на дачном участке белые грибы на зависть соседям
Все, что нужно знать о запаривании веников для бани
Противокорабельная ракета Оникс. Смертоносный русский удар по морским целям Дмитрий Плотников Наша планета стремительно нагревается, смертельная жара 2024 года повторится неоднократно Игорь Буккер Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром Любовь Степушова
Недалеко от Солнца начинают формироваться новые планеты
Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром
Как часто нужно мыть голову? Ответ дерматолога вас увидит
Как часто нужно мыть голову? Ответ дерматолога вас увидит
Последние материалы
Нефтяной рынок под угрозой — Китай массово переходит на электромобили
Топ-6 ароматов для бодрости и уюта в холодную погоду
Холодный свет фар — незаметный убийца биологического разнообразия
Скинуть 20 лет от возраста просто: займитесь этим самомассажем
Актриса Александра Захарова раскритиковала идею переснять фильм Формула любви
Уральские учёные разработали упрощённый способ получения БАДов
Почему жареную картошку стоит заменить на варёную
Лучшие способы продлить жизнь зелёному луку на вашей кухне
Антитренды 2025: как избежать ошибок в оформлении дома
Как вернуть натуральный цвет волос без вреда для локонов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.