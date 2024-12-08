Скинуть 20 лет от возраста просто: займитесь этим самомассажем

1:09 Your browser does not support the audio element. Спорт

Люди чаще всего справляются с болью в спине с помощью таблеток, которые еще и могут спровоцировать побочные эффекты. Эту проблему можно решить и без препаратов и уколов. Как именно, рассказываем в материале.

Фото: Freepik by yanalya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Боль в спине

"Самая частая причина боли в спине, а это 85-90%, формирование локальных участков напряжения в мышце, называются триггерные точки", — цитирует врача-реабилитолога Артёма Пака "Чемпионат".

Мышечное напряжение нельзя убрать лекарствами, для этого есть другие методы. В подавляющем большинстве случаев любой человек сможет устранить боль в спине самостоятельно, не приняв ни единой таблетки.

Самомассаж

От него механически разминаются участки напряжения, чтобы мышца стала мягкой и однородной.

Растяжка

Эти упражнения делают мышцы более длинными и эластичными.

Тепло

Прогревание отлично стимулирует кровоток.

Эти методы человек может применять в домашних условиях. Они просты, доступны и очень эффективны.

Уточнения

Масса́ж (от фр. masser — растирать, от араб. mass — касаться, щупать) — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации.

