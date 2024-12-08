Скинуть 20 лет от возраста просто: займитесь этим самомассажем

Люди чаще всего справляются с болью в спине с помощью таблеток, которые еще и могут спровоцировать побочные эффекты. Эту проблему можно решить и без препаратов и уколов. Как именно, рассказываем в материале.
"Самая частая причина боли в спине, а это 85-90%, формирование локальных участков напряжения в мышце, называются триггерные точки", — цитирует врача-реабилитолога Артёма Пака "Чемпионат".
Мышечное напряжение нельзя убрать лекарствами, для этого есть другие методы. В подавляющем большинстве случаев любой человек сможет устранить боль в спине самостоятельно, не приняв ни единой таблетки.
От него механически разминаются участки напряжения, чтобы мышца стала мягкой и однородной.
Эти упражнения делают мышцы более длинными и эластичными.
Прогревание отлично стимулирует кровоток.
Эти методы человек может применять в домашних условиях. Они просты, доступны и очень эффективны.
Масса́ж (от фр. masser — растирать, от араб. mass — касаться, щупать) — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации.
Ходьба со скоростью более 100 шагов в минуту заставляет ваше тело работать интенсивнее, увеличивая частоту сердечных сокращений и насыщение организма кислородом.