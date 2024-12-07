Выносливый как камень: такая тренировка сделает вас сильнее

Как развить выносливость, рассказал Бенджамин Гордон — доктор философии, доцент кафедры прикладной физиологии и кинезиологии в Университете Флориды.
Спортивное занятие с учётом зон сердечного ритма делит мини-тренировки на пять областей в зависимости от максимальной частоты пульса. По сути, эти зоны соответствуют разным уровням интенсивности: разминка, лёгкая, умеренная, интенсивная и максимальная нагрузка.
Благодаря им человек может сосредоточиться на конкретных целях, например, на развитии выносливости или улучшении скорости.
Чтобы рассчитать максимальную частоту пульса, нужно использовать формулу: 220 минус ваш возраст. Узнав свои данные, вы можете рассчитать пять зон частоты сердечных сокращений пропорционально числу:
Не обязательно во время тренировки попадать во все пять зон. Можно заниматься в одной или двух зонах. А если вы хотите улучшить скорость и выносливость, вам потребуется потренироваться в зонах 4 и 5, пишет "Чемпионат".
Выно́сливость — способность организма к продолжительному выполнению какой-либо работы без заметного снижения работоспособности, а также его восстановлению.
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