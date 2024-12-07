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Выносливый как камень: такая тренировка сделает вас сильнее

1:27
Спорт

Как развить выносливость, рассказал Бенджамин Гордон — доктор философии, доцент кафедры прикладной физиологии и кинезиологии в Университете Флориды.

Смарт-часы
Фото: PxHere is licensed under CC0 Public Domain
Смарт-часы

Спортивное занятие с учётом зон сердечного ритма делит мини-тренировки на пять областей в зависимости от максимальной частоты пульса. По сути, эти зоны соответствуют разным уровням интенсивности: разминка, лёгкая, умеренная, интенсивная и максимальная нагрузка.

Благодаря им человек может сосредоточиться на конкретных целях, например, на развитии выносливости или улучшении скорости.

Чтобы рассчитать максимальную частоту пульса, нужно использовать формулу: 220 минус ваш возраст. Узнав свои данные, вы можете рассчитать пять зон частоты сердечных сокращений пропорционально числу:

  • зона 1: от 50% до 60% от максимальной частоты сердечных сокращений;
  • зона 2: от 60% до 70%;
  • зона 3: от 70% до 80%;
  • зона 4: от 80% до 90%;
  • зона 5: от 90% до 100%.

Не обязательно во время тренировки попадать во все пять зон. Можно заниматься в одной или двух зонах. А если вы хотите улучшить скорость и выносливость, вам потребуется потренироваться в зонах 4 и 5, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Выно́сливость  — способность организма к продолжительному выполнению какой-либо работы без заметного снижения работоспособности, а также его восстановлению. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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