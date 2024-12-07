Стать стройнее за два месяца: диетолог раскрыла, как забыть про сладости

Врач-эндокринолог, диетолог Юлия Атаманова рассказала, почему людям так трудно отказаться от тортиков, шоколада и прочих сладостей.
Строгое соблюдение диеты, стресс и привычка хвалить себя чем-то вкусным — главные причины.
Врач уверена, что жесткое ограничение себя в еде ведет к непроходящему чувству голода, после которого происходят срывы. Слишком много сладкого человек может съесть и в периоды стресса, так как сахар улучшает настроение.
Для кого-то даже перерыв на чай со сладким может быть способом отдохнуть во время рабочего дня.
Чтобы избавиться от зависимости, нужно обращать внимание на чувство голода, не прибегать к слишком строгим ограничениям в еде и не приучать организм к поощрению в виде сладкого перекуса.
"Прежде чем съесть что-то сладкое, ответьте себе на вопрос: достаточно ли вы сыты? Если да, то выделите себе небольшую порцию, остальное отложите", — цитирует врача Газета. Ru.
Конди́терские изде́лия — продукты питания, как правило, с большим содержанием сахара, отличающиеся высокой калорийностью и усваиваемостью.
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