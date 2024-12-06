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Футболист Егор Голенков рассказал об опыте столкновения с русофобией в Европе

0:49
Спорт

Форвард ФК "Ростов" Егор Голенков сообщил о случаях проявления русофобии по отношению к нему в Европе, об этом информирует "Матч ТВ".

Rostov-Lokomotiv 2009
Фото: commons.wikimedia.org by Одишария Александр, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Rostov-Lokomotiv 2009

"Сталкивался я в Европе с русофобией? Там не всё так плохо. Но, как мне показалось, пару раз столкнулся с этим. Могло быть так, что сижу в кафе и меня не обслуживают. Я плохо говорю по-английски, выгляжу по-славянски", — поделился Егор Голенков.

Футболист играл за молодежный состав португальской "Униан Лейрии" в сезоне 2017/18, а в 2021 году представлял чешскую "Сигму".

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Голенков принял участие в 13 играх и забил четыре гола.

Уточнения

Его́р Дми́триевич Голенко́в (род. 7 июля 1999, Самара) — российский футболист, нападающий клуба «Ростов».

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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