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Похудеть до неузноваимости поможет это: советы диетолога

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Спорт

Стресс может стать препятствием на пути к успешному похудению. Так считает врач-диетолог Анжелика Дюваль.

Женская шея
Фото: flickr.com by danabooo, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Женская шея

"Плохой сон и постоянный стресс в сочетании с тренировками могут спровоцировать повышение уровня кортизола в крови. Гормон же стимулирует висцеральное ожирение", — цитирует врача "Парламентская газета".

Дюваль добавила, что стресс приводит к высвобождению гормона кортизола, а он к перееданию и откладыванию занятий спортом.

Диетолог отметила, что к процессу похудения нужно подходить комплексно.

"Стоит установить определенную программу питания под запросы организма, расслабляться после физической нагрузки и быть в спокойствии. Управление своим настроением — ключ к успеху в похудении", — заключила она.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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