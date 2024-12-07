Похудеть до неузноваимости поможет это: советы диетолога

0:49 Your browser does not support the audio element. Спорт

Стресс может стать препятствием на пути к успешному похудению. Так считает врач-диетолог Анжелика Дюваль.

Фото: flickr.com by danabooo, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Женская шея

"Плохой сон и постоянный стресс в сочетании с тренировками могут спровоцировать повышение уровня кортизола в крови. Гормон же стимулирует висцеральное ожирение", — цитирует врача "Парламентская газета".

Дюваль добавила, что стресс приводит к высвобождению гормона кортизола, а он к перееданию и откладыванию занятий спортом.

Диетолог отметила, что к процессу похудения нужно подходить комплексно.

"Стоит установить определенную программу питания под запросы организма, расслабляться после физической нагрузки и быть в спокойствии. Управление своим настроением — ключ к успеху в похудении", — заключила она.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

