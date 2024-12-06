Михаил Дегтярев стал кандидатом на пост главы ОКР

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Пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР) сообщила, что Михаил Дегтярев станет единственным кандидатом на пост президента ОКР. Его кандидатуру поддержали 33 члена организации. Других претендентов не выдвинули.

Фото: pxhere олимпийские кольца

12 октября 2023 года МОК отстранил ОКР до дальнейших указаний, в связи с включением в состав ОКР олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее, в конце февраля 2022 года, МОК призвал международные спортивные федерации не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. В конце 2023 года МОК принял решение допустить россиян и белорусов к участию в Олимпийских играх 2024 года в статусе нейтральных спортсменов. Для этого им потребовалось выполнить определенные требования и пройти квалификацию.

Уточнения

Михаи́л Влади́мирович Дегтярёв (род. 10 июля 1981, Куйбышев) — российский государственный, политический и общественный деятель. Министр спорта Российской Федерации с 14 мая 2024 года.

