Михаил Дегтярев стал кандидатом на пост главы ОКР

Пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР) сообщила, что Михаил Дегтярев станет единственным кандидатом на пост президента ОКР. Его кандидатуру поддержали 33 члена организации. Других претендентов не выдвинули.
12 октября 2023 года МОК отстранил ОКР до дальнейших указаний, в связи с включением в состав ОКР олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Ранее, в конце февраля 2022 года, МОК призвал международные спортивные федерации не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. В конце 2023 года МОК принял решение допустить россиян и белорусов к участию в Олимпийских играх 2024 года в статусе нейтральных спортсменов. Для этого им потребовалось выполнить определенные требования и пройти квалификацию.
Михаи́л Влади́мирович Дегтярёв (род. 10 июля 1981, Куйбышев) — российский государственный, политический и общественный деятель. Министр спорта Российской Федерации с 14 мая 2024 года.
Елена Преснякова, бабушка Никиты Преснякова по отцу, рассказала, что её внук в последнее время стал очень закрытым и отдалился от родных.