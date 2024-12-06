Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спальня с выходом на балкон — тренд 2025 года, который нельзя пропустить
Комнатные растения зимой: что делать, чтобы они не погибли
Сосновые шишки: три причины, почему дачники их собирают
Ваша зима станет вкуснее: рецепт пирога из хурмы, который вы точно полюбите
Освежители мозга — Wildberries проводит проверку аромаингаляторов
Тайны цветения декабриста: как заставить зигокактус зацвести
Палеонтологи отыскали чудо спустя 200 млн лет и даже дали ему имя
Скрытая угроза железа: почему его избыток может разрушить ваши кости
Обкатка шипованных шин: главные правила, о которых вы не знали

Михаил Дегтярев стал кандидатом на пост главы ОКР

1:02
Спорт

Пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР) сообщила, что Михаил Дегтярев станет единственным кандидатом на пост президента ОКР.  Его кандидатуру поддержали 33 члена организации.  Других претендентов не выдвинули.

олимпийские кольца
Фото: pxhere
олимпийские кольца

12 октября 2023 года МОК отстранил ОКР до дальнейших указаний, в связи с включением в состав ОКР олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее, в конце февраля 2022 года, МОК призвал международные спортивные федерации не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.  В конце 2023 года МОК принял решение допустить россиян и белорусов к участию в Олимпийских играх 2024 года в статусе нейтральных спортсменов. Для этого им потребовалось выполнить определенные требования и пройти квалификацию.

Уточнения

Михаи́л Влади́мирович Дегтярёв (род. 10 июля 1981, Куйбышев) — российский государственный, политический и общественный деятель. Министр спорта Российской Федерации с 14 мая 2024 года.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Тайна заправочного пистолета, о которой не знают водители
Авто
Тайна заправочного пистолета, о которой не знают водители Аудио 
Сотни синиц спасаются каждую зиму с помощью этого простого в изготовлении предмета в саду
Домашние животные
Сотни синиц спасаются каждую зиму с помощью этого простого в изготовлении предмета в саду Аудио 
Популярное
Внук Аллы Пугачёвой перестал общаться с семьёй отца

Елена Преснякова, бабушка Никиты Преснякова по отцу, рассказала, что её внук в последнее время стал очень закрытым и отдалился от родных.

Внук Аллы Пугачёвой перестал общаться с семьёй отца
Как спасти клубнику от долгоносика: простая схема обработки
Как спасти клубнику от долгоносика: простая схема обработки
Почему шотландские кошки такие злые? Интересные факты
Сокровища римлян долгое время скрывались в термальных водах Тосканы
Военный бюджет Украины на 2025 год почти не вырастет, но жить лучше не получится Андрей Николаев Отмена итогов президентских выборов ставит перед Румынией вопрос о выживании Любовь Степушова ДБ. Что Сергей Лавров пытался объяснить американцам в интервью Такеру Карлсону Дмитрий Плотников
Как приготовить настоящий харчо, который запомнится вам на всю жизнь
Приготовьте самое вкусное песочное печенье, следуя этим кулинарным советам
Какие собаки подойдут для небольшой квартиры
Какие собаки подойдут для небольшой квартиры
Последние материалы
Как освоить искусство хождения в обуви на каблуках?
Белок, запускающий гибель клеток, и его роль в болезнях печени
Как приготовить борщ, чтобы он был ярко-красным
Обычный кашель опаснее, чем кажется: как он может навредить вашему сердцу
Как ухаживать за фикусом Бенджамина, чтобы он не лысел?
Выбираем гостиницу на Новый год
Новая вмятина или дефект покраски? Как проверить машину после ремонта
Сейсморазведка открывает новые горизонты для газодобычи в Якутии
Ягодицы выглядят привлекательнее из-за этой удивительной детали
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.