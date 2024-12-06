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Боксёрские упражнения — эффективное средство снизить уровень сахара в крови

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Спорт

Американская диабетическая ассоциация выделила наиболее эффективные физические упражнения для контроля уровня сахара в крови.

тренировка
Фото: pxhere
тренировка

Как сообщает Men Today, исследования показывают, что сокращение мышц во время тренировки способствует более активному усвоению глюкозы клетками для выработки энергии. Кроме того, регулярная физическая активность помогает снижать уровень сахара в крови на протяжении суток и дольше, повышая чувствительность организма к инсулину.

Исследователи советуют включить в тренировку ходьбу на месте и приседания. Затем рекомендуется добавить отжимания и выпады, выполняя их на полу или с опорой на скамью. В качестве следующего этапа предлагают боксерские упражнения, которые заключаются в махах руками с одновременным скручиванием корпуса.

 

Уточнения

Глюко́за — органическое соединение, моносахарид (6-атомный гидроксиальдегид, гексоза), один из самых распространённых источников энергии в живых организмах. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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