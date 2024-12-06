Боксёрские упражнения — эффективное средство снизить уровень сахара в крови

Американская диабетическая ассоциация выделила наиболее эффективные физические упражнения для контроля уровня сахара в крови.
Как сообщает Men Today, исследования показывают, что сокращение мышц во время тренировки способствует более активному усвоению глюкозы клетками для выработки энергии. Кроме того, регулярная физическая активность помогает снижать уровень сахара в крови на протяжении суток и дольше, повышая чувствительность организма к инсулину.
Исследователи советуют включить в тренировку ходьбу на месте и приседания. Затем рекомендуется добавить отжимания и выпады, выполняя их на полу или с опорой на скамью. В качестве следующего этапа предлагают боксерские упражнения, которые заключаются в махах руками с одновременным скручиванием корпуса.
Глюко́за — органическое соединение, моносахарид (6-атомный гидроксиальдегид, гексоза), один из самых распространённых источников энергии в живых организмах.
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