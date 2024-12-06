Гимнастка Дарья Варфоломеева заявила, что гордится переездом из России в Германию

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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Дарья Варфоломеева выразила свою гордость в связи с переездом из России в Германию. Эти слова были опубликованы на сайте Международной федерации гимнастики (FIG).

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Художественная гимнастка

Она отметила, что данный шаг стал самым сложным, но и одновременно самым важным решением в её жизни, которое она приняла в нужный момент.

"Я горжусь тем фактом, что у меня не было сомнений относительно переезда в другую страну без семьи, чтобы добиться своей цели", — добавила она.

На Олимпийских играх 2024 года в Париже Варфоломеева завоевала "золото" в индивидуальном многоборье, набрав 142,850 балла. Российские гимнастки решили не участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Спортсменка родом из Барнаула, где до 13 лет выступала за Россию. В 2019 году она переехала в Германию и сменила спортивное гражданство. Под новым флагом Варфоломеев стала шестикратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы.

Уточнения

Дарья Дмитриевна Варфоломеева (нем. Darja Varfolomeev; род. 4 ноября 2006, Барнаул, Россия) — немецкая художественная гимнастка российского происхождения. Олимпийская чемпионка (2024), шестикратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы.

