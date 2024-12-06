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Хотите здоровую спину? Избегайте этих распространённых ошибок в тренировках

1:08
Спорт

Многие популярные упражнения могут оказывать негативное влияние на здоровье спины, особенно если они выполняются неправильно или без должной подготовки.

Пилатес
Фото: wikimedia.org by Helisusa, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Пилатес

Эксперт Алёна Стихарева отметила, что упражнения на пресс и скручивания могут создавать излишнюю нагрузку на поясничный отдел позвоночника, что может привести к болям и травмам.

Интенсивные поясничные прогибы также могут быть опасны, особенно для людей с уже имеющимися проблемами со спиной, пишет "Nord-News".

Рекомендованные упражнения, такие как планка и перекаты, действительно помогают укрепить мышцы кора и поддерживать здоровье позвоночника. Планка, например, активирует множество мышц, включая мышцы спины, что способствует их укреплению и улучшению осанки. Упражнение с сжатием ладоней помогает развивать силу и координацию.

Если кто-то хочет заниматься фитнесом и заботиться о здоровье своей спины, важно следить за техникой выполнения упражнений и, при необходимости, консультироваться с профессиональными тренерами или физиотерапевтами.

Уточнения

Пла́нка статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины. Планка похожа на начальную позицию отжиманий, в которой требуется удержаться долгое время. Упражнение способствует общему укреплению мышц.

Спина́ (лат. dorsum) — задняя сторона туловища, простирающаяся от нижней части шеи до поясницы.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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