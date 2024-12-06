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Могут разрушить вашу мечту о идеальном теле! Названы пять опасных ошибок в фитнесе

1:32
Спорт

Тренер по балету и растяжке Акулина Бахтурина выделила пять опасных ошибок в фитнесе, которые могут негативно сказаться на здоровье.

Спорт
Фото: Freepik is licensed under Free license
Спорт

1. Гипермобильность суставов. Бахтурина предостерегает от выполнения упражнений, которые могут привести к гипермобильности суставов, таких как шпагаты с возвышения и складка к ногам с кубиками под пятками. Эти упражнения могут быть особенно опасны для непрофессиональных спортсменов.

2. Растяжка через боль. Тренер акцентировала внимание на том, что растяжка не должна вызывать боль. Боль во время выполнения упражнений — это сигнал о том, что нужно проверить технику и, возможно, уменьшить амплитуду движения.

3. Прыжковые упражнения на уставшие ноги. Бахтурина советует избегать прыжков, когда ноги уже утомлены. Для безопасного выполнения прыжков важны правильная техника, подготовка и разминка, а также контроль за приземлением.

4. Недостаток воды. Специалист подчеркнула важность гидратации во время тренировок. Потеря жидкости может привести к обезвоживанию, поэтому важно регулярно пить воду в процессе занятий.

5. Питание перед тренировкой. Она рекомендует поесть за час-два до тренировки, чтобы обеспечить организм достаточным количеством энергии для эффективного выполнения упражнений, пишет "Спорт-Экспресс".

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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