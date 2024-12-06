В Сеть слили программу тренировок звезды фильма Гладиатор 2

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Фитнес-тренер Тим Блэйкли поделился методами подготовки ирландского актера Пола Мескала, известного по роли в фильме "Гладиатор 2".

Фото: flickr.com by istolethetv from Hong Kong, China, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Накаченный мужчина

По информации, опубликованной в New York Post, Блэйкли описал, что Мескал использовал тренировочную программу, основанную на принципе Push, Pull, Legs, что означает разделение упражнений на три категории: жим, тяга и тренировка ног. Актёр занимался не менее шести дней в неделю.

Кроме того, Блэйкли подчеркнул значимость восстановления в процессе тренировок.

Он отметил, что Мескал регулярно посещал массажиста и строго придерживался диеты, богатой белками и необходимыми жирами.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.



«Гладиатор 2» (англ. Gladiator II) — исторический художественный фильм режиссёра Ридли Скотта, сиквел картины «Гладиатор». Фильм вышел на экраны 19 ноября 2024 года.

