Пробежка перед завтраком может привести к неожиданным последствиям

Эксперты рассказали, почему не нужно бегать на голодный желудок.
Дело в том, что организму нужна энергия, чтобы достичь полной работоспособности во время пробежки. Если энергетические ресурсы истощены, а тело подвергается дополнительной нагрузке, может упасть сахар в крови. Из-за этого человек может почувствовать слабость, головокружение или тошноту.
Без энергии в виде углеводов тело полагается на жир. А энергии получается из жиров гораздо медленнее, чем из углеводов. Поэтому такое занятие не будет эффективным, пишет "Чемпионат".
Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных.
Шоумен Михаил Галустян рассказал, как ему удаётся придерживаться здорового питания и сохранять себя в хорошей физической форме.