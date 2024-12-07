Пробежка перед завтраком может привести к неожиданным последствиям

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Эксперты рассказали, почему не нужно бегать на голодный желудок.

Фото: commons.wikimedia.org by Ed Yourdon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бег

Дело в том, что организму нужна энергия, чтобы достичь полной работоспособности во время пробежки. Если энергетические ресурсы истощены, а тело подвергается дополнительной нагрузке, может упасть сахар в крови. Из-за этого человек может почувствовать слабость, головокружение или тошноту.

Без энергии в виде углеводов тело полагается на жир. А энергии получается из жиров гораздо медленнее, чем из углеводов. Поэтому такое занятие не будет эффективным, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных.

