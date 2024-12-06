Ягодицы выглядят привлекательнее из-за этой удивительной детали

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Интересное исследование провела группа европейских учёных. Они выяснили, какая деталь делает ягодицы привлекательнее.

Фото: commons.wikimedia.org by Jajone86, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Девушка выполняет приседания со штангой

Вопреки распространённому мнению людей больше всего привлекает не сочетание больших ягодиц и тонкой талии, а нечто иное.

Это исследование провели из-за резкого роста спроса на процедуры по увеличению ягодиц: филлеры и смертельно опасная операция по бразильской подтяжке ягодиц. Оказалось, что мужчины и женщины больше всего зациклены на промежутке между ягодицами, который в медицине называется межъягодичной щелью.

На этой зоне люди дольше всего задерживают взгляд. Исходя из статьи, опубликованной в журнале Aesthetic Plastic Surgery, это можно объяснить с помощью биологии. Человек запрограммирован замечать те физические характеристики, которые исторически говорили о репродуктивной пригодности.

Уточнения

Я́годи́цы — мягкие ткани задней и латеральных поверхностей таза, представленные ягодичными мышцами, подкожной клетчаткой и кожей.

