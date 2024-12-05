Ах, какая женщина! Мужчинам стали нравиться необычные пропорции фигуры

Учёные из Университета Констанца в Германии выяснили, какие пропорции женского тела считаются идеальными.
Они проверили теорию о том, что мужчинам больше нравятся женщины с чётким соотношением талии и бёдер. Сначала 80 человек оценили 12 фото женских тел с параметрами 90-60-90. Затем учёные выдали участникам эксперимента снимки девушек, у которых объёмы талии и бёдер не пропорциональны друг к другу. На фото были и худощавые, и пухлые девушки.
Большинству больше понравились округлые и пышные формы. Идеальными оказались формы, сильно выходящие за рамки стандарта 90-60-90. Ключевую роль при этом играют непосредственно изгибы тела — чем они более явные, тем привлекательнее фигура, пишет "Чемпионат".
День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.