Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выбираем гостиницу на Новый год
Новая вмятина или дефект покраски? Как проверить машину после ремонта
Сейсморазведка открывает новые горизонты для газодобычи в Якутии
Ягодицы выглядят привлекательнее из-за этой удивительной детали
Если классический уход не помогает справиться с сухостью губ зимой, попробуйте каплю этого средства
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году
Простые советы, чтобы собака не выла в ваше отсутствие
Люся Чеботина объяснила, что общего между ней и Ириной Аллегровой
Какие изменения ждут водителей с истекающими правами

Как не растолстеть на Новый год: меню от диетолога

1:59
Спорт

Богатый новогодний стол, состоящий из традиционных блюд, часто превращается в гастрономическое испытание для организма. Диетолог рассказала, как не переесть в эту волшебную ночь.

Оливье
Фото: commons.wikimedia.org by Carlosdisogra, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Оливье

"Чтобы наслаждаться торжеством без вреда для здоровья и фигуры, важно подойти к составлению новогоднего меню с умом. Лёгкие и полезные блюда могут стать отличной альтернативой привычным угощениям", — цитирует диетолога Марьяну Джутову "Чемпионат".

Она советует не нагружать желудок тяжёлой пищей до праздника, чтобы к застолью вы подошли в отличной форме. Утром и днём 31 декабря ваш рацион должен быть лёгким.

"На обед подойдут отварное мясо или рыба в сочетании с овощами", — отметила эксперт.

Вкусные новогодние блюда можно заменить на полезные альтернативы:

Закуски

Обычные салаты замените свежими овощами, заправленными оливковым маслом и лимонным соком.

Добавьте салаты с морепродуктами или лёгкие фруктовые миксы.

Горячие блюда

Вместо тяжёлого гуся или утки приготовьте диетическое мясо индейки. Оно богато белком, легко усваивается и подойдёт для тех, кто следит за фигурой.

Традиционные гарниры (картофель, рис) замените свежими овощами или лёгкими соусами, которые подчеркнут вкус мяса или рыбы.

ПП-рецепт морского языка с соусом из шпината:

Запеките филе морского языка с соевым соусом, лимонным соком и белым вином. Подайте с нежным соусом из шпината, приготовленным на основе сливок, обжаренного лука и свежей зелени.

Новогодняя индейка

Индейка, запечённая с каштанами, яблоками и черносливом, станет центральным украшением новогоднего стола. Её низкая калорийность в сочетании с ароматной начинкой из фруктов и специй вас впечатлит.

Уточнения

Дието́лог — специалист в области диетологии, соответствующий академическим и профессиональным требованиям.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Рецепт самых полезных драников озвучил доктор Мясников
Еда и рецепты
Рецепт самых полезных драников озвучил доктор Мясников Аудио 
Раскрыт секрет успеха певца Шамана: проект с инвестициями
Российский шоу-бизнес
Раскрыт секрет успеха певца Шамана: проект с инвестициями Аудио 
Россия поступила умно, запретив экспорт лома драгоценных металлов
Экономика и бизнес
Россия поступила умно, запретив экспорт лома драгоценных металлов Аудио 
Популярное
Самый короткий день 2024 года: названа точная дата

День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.

Самый короткий день 2024 года: названа точная дата
Андрей Малахов показал, с кем в паре будет вести новогодний огонёк
Андрей Малахов показал, с кем в паре будет вести новогодний огонёк
Россия сделала умный ход, запретив экспорт важного ресурса
Как с помощью соли удалить пень на дачном участке: простой и эффективный способ
Военный бюджет Украины на 2025 год почти не вырастет, но жить лучше не получится Андрей Николаев Отмена итогов президентских выборов ставит перед Румынией вопрос о выживании Любовь Степушова ДБ. Что Сергей Лавров пытался объяснить американцам в интервью Такеру Карлсону Дмитрий Плотников
Рецепт самых полезных драников озвучил доктор Мясников
Сколько раз нужно отжаться, чтобы убедиться в отличной физической подготовке?
Раскрыт секрет успеха певца Шамана: проект с инвестициями
Раскрыт секрет успеха певца Шамана: проект с инвестициями
Последние материалы
Простые советы, чтобы собака не выла в ваше отсутствие
Люся Чеботина объяснила, что общего между ней и Ириной Аллегровой
Какие изменения ждут водителей с истекающими правами
Как самозанятые изменили рынок труда в России
Когда можно пересаживать комнатные цветы зимой и не рисковать
Крымчане стали рюкзаками таскать деньги
Италия назвала три сценария окончания СВО для Украины
Что изменится в больничных с 2025 года: важные нововведения от Минздрава
Как не растолстеть на Новый год: меню от диетолога
Записка о любви к Украине привела медсестру из Тюмени к залу суда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.