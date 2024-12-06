Как не растолстеть на Новый год: меню от диетолога

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Богатый новогодний стол, состоящий из традиционных блюд, часто превращается в гастрономическое испытание для организма. Диетолог рассказала, как не переесть в эту волшебную ночь.

Фото: commons.wikimedia.org by Carlosdisogra, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Оливье

"Чтобы наслаждаться торжеством без вреда для здоровья и фигуры, важно подойти к составлению новогоднего меню с умом. Лёгкие и полезные блюда могут стать отличной альтернативой привычным угощениям", — цитирует диетолога Марьяну Джутову "Чемпионат".

Она советует не нагружать желудок тяжёлой пищей до праздника, чтобы к застолью вы подошли в отличной форме. Утром и днём 31 декабря ваш рацион должен быть лёгким.

"На обед подойдут отварное мясо или рыба в сочетании с овощами", — отметила эксперт.

Вкусные новогодние блюда можно заменить на полезные альтернативы:

Закуски

Обычные салаты замените свежими овощами, заправленными оливковым маслом и лимонным соком.

Добавьте салаты с морепродуктами или лёгкие фруктовые миксы.

Горячие блюда

Вместо тяжёлого гуся или утки приготовьте диетическое мясо индейки. Оно богато белком, легко усваивается и подойдёт для тех, кто следит за фигурой.

Традиционные гарниры (картофель, рис) замените свежими овощами или лёгкими соусами, которые подчеркнут вкус мяса или рыбы.

ПП-рецепт морского языка с соусом из шпината:

Запеките филе морского языка с соевым соусом, лимонным соком и белым вином. Подайте с нежным соусом из шпината, приготовленным на основе сливок, обжаренного лука и свежей зелени.

Новогодняя индейка

Индейка, запечённая с каштанами, яблоками и черносливом, станет центральным украшением новогоднего стола. Её низкая калорийность в сочетании с ароматной начинкой из фруктов и специй вас впечатлит.

Уточнения

Дието́лог — специалист в области диетологии, соответствующий академическим и профессиональным требованиям.

