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Футболист Лизаразю о борьбе с зависимостью от спорта

1:57
Спорт

Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Биксант Лизаразю рассказал о борьбе с бигорексией — зависимостью от спорта, признанной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Это состояние характеризуется чрезмерным увлечением физической активностью, что может привести к истощению. По данным экспертов, около 15% людей, занимающихся спортом ежедневно, как любителей, так и профессионалов, сталкиваются с этим расстройством.

В интервью на канале RTL бывший футболист рассказал о своем отношении к спорту:

"Спорт — моя страсть и мой способ найти равновесие. Он был моим компасом на протяжении всей жизни. Да, я признаю, что иногда перебарщиваю. Это действительно бигорексия. Но я предпочитаю иметь эту зависимость, чем другие. Главное — научиться с ней справляться", — поделился Лизаразю.

После завершения футбольной карьеры Лизаразю не остался в стороне от спорта. Он активно увлекается велоспортом, бразильским джиу-джитсу, лыжами и серфингом. Но этим он не ограничивается. Недавно он принял участие в курсе выживания на Корсике вместе с другом Фрэнком Бруно, чья нога была ампутирована после аварии на авианосце.

Курс включал в себя экстремальные испытания, но не обошлось и без отдыха: участники попробовали традиционные блюда, такие как корсиканская колбаса и лотарингский пирог. Несмотря на трудности, Лизаразю наслаждался этим опытом:

"Когда выбираешь между двумя дорогами, иди по самой трудной", — с улыбкой отметил он.

После этого приключения он вернулся к повседневным делам, включая обсуждение футбольных новостей. Спорт для Лизаразю остаётся не просто увлечением, а образом жизни.

Уточнения

Бише́нте Лизаразю́ (Лисара́су) (баск. Bixente Lizarazu, баскское произношение: [biˈʃente lis̻aˈɾas̻u]; фр. Bixente Lizarazu; 9 декабря 1969) — французский футболист баскского происхождения, крайний защитник.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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