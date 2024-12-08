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Зоны тренажерного зала: где лучше заниматься новичкам

3:19
Спорт

Спортивный зал может показаться сложным лабиринтом, особенно для новичков. Но если понимать зонирование пространства и назначение каждого тренажера, тренировки станут эффективными и безопасными.

Тренажерный зал
Фото: flickr.com by redlionhoteldenver, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Тренажерный зал

В этой статье мы расскажем о том, как устроен зал, какие тренажеры есть в каждой зоне и как правильно ими пользоваться, чтобы достичь своих целей без вреда для здоровья.

Зонирование спортивного зала

Спортивные залы обычно делятся на несколько зон:

  • Кардиозона.
  • Силовая зона.
  • Зона свободных весов.
  • Функциональная зона.

Каждая предназначена для определенных типов тренировок:

  • Кардиозона: беговые дорожки, орбитреки, велотренажеры, степперы и гребные тренажеры. Подходят для разминки или тренировок на выносливость.
  • Силовая зона: блочные тренажеры, рычажные машины, тренажеры с собственным весом и силовые рамы. Используются для работы над мышцами.
  • Зона свободных весов: гантели, гири и штанги для силовых тренировок с элементами функционального тренинга.
  • Функциональная зона: петли, медболы, босу, плиобоксы и нестабильные платформы для тренировок, направленных на улучшение координации и стабилизации.

Как подготовиться к тренировке

  • Подберите одежду: Удобная, облегающая одежда и закрытая обувь.
  • Проверьте тренажер: Убедитесь в его исправности и правильной установке весов.
  • Изучите технику: Не начинайте работу на незнакомом оборудовании без консультации или изучения инструкции.
  • Держите порядок: Убирайте за собой оборудование и не занимайте тренажеры в перерывах.

Основные тренажеры и правила работы

Кардиозона

  • Беговая дорожка: постепенно увеличивайте наклон и скорость. Не спрыгивайте с движущегося полотна.
  • Орбитрек: используйте для мягкой нагрузки на суставы. Двигайтесь вперед или назад, меняя акценты на группы мышц.
  • Гребной тренажер: включает в работу спину, пресс, ноги и руки. Подходит для функциональной нагрузки.
  • Велотренажер: выбирайте вертикальный или горизонтальный в зависимости от целей и состояния здоровья.

Силовая зона

  • Тяга верхнего блока: прорабатывает широчайшие мышцы спины. Выполняйте упражнение к груди, чтобы избежать травм.
  • Разгибание ног сидя: тренажер для работы с квадрицепсами. Регулируйте положение сиденья для комфортной нагрузки.
  • Кроссовер: универсальный тренажер, на котором можно проработать большинство мышц.

Функциональная зона

  • Петли: усложняют упражнения за счет нестабильности. Подходят для работы на мышцы-стабилизаторы.
  • Босу: используйте для увеличения эффективности базовых упражнений, таких как приседания или отжимания.
  • Медболы: подходят для тренировок взрывной силы. Выполняйте броски в пол или стену.

Чего не стоит делать в зале

  • Работать на неисправных тренажерах.
  • Засовывать пальцы между весами.
  • Оставлять оборудование в неподходящем состоянии.

Уточнения

Тренажёр (от англ. train — воспитывать, обучать, тренировать) — механическое, программное, электрическое либо комбинированное учебно-тренировочное устройство, искусственно имитирующее различные виды и типы нагрузки или обстоятельства (ситуацию).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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