Зоны тренажерного зала: где лучше заниматься новичкам

3:19 Your browser does not support the audio element. Спорт

Спортивный зал может показаться сложным лабиринтом, особенно для новичков. Но если понимать зонирование пространства и назначение каждого тренажера, тренировки станут эффективными и безопасными.

Фото: flickr.com by redlionhoteldenver, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Тренажерный зал

В этой статье мы расскажем о том, как устроен зал, какие тренажеры есть в каждой зоне и как правильно ими пользоваться, чтобы достичь своих целей без вреда для здоровья.

Зонирование спортивного зала

Спортивные залы обычно делятся на несколько зон:

Кардиозона.

Силовая зона.

Зона свободных весов.

Функциональная зона.

Каждая предназначена для определенных типов тренировок:

Кардиозона: беговые дорожки, орбитреки, велотренажеры, степперы и гребные тренажеры. Подходят для разминки или тренировок на выносливость.

беговые дорожки, орбитреки, велотренажеры, степперы и гребные тренажеры. Подходят для разминки или тренировок на выносливость. Силовая зона : блочные тренажеры, рычажные машины, тренажеры с собственным весом и силовые рамы. Используются для работы над мышцами.

: блочные тренажеры, рычажные машины, тренажеры с собственным весом и силовые рамы. Используются для работы над мышцами. Зона свободных весов : гантели, гири и штанги для силовых тренировок с элементами функционального тренинга.

: гантели, гири и штанги для силовых тренировок с элементами функционального тренинга. Функциональная зона: петли, медболы, босу, плиобоксы и нестабильные платформы для тренировок, направленных на улучшение координации и стабилизации.

Как подготовиться к тренировке

Подберите одежду : Удобная, облегающая одежда и закрытая обувь.

: Удобная, облегающая одежда и закрытая обувь. Проверьте тренажер : Убедитесь в его исправности и правильной установке весов.

: Убедитесь в его исправности и правильной установке весов. Изучите технику : Не начинайте работу на незнакомом оборудовании без консультации или изучения инструкции.

: Не начинайте работу на незнакомом оборудовании без консультации или изучения инструкции. Держите порядок: Убирайте за собой оборудование и не занимайте тренажеры в перерывах.

Основные тренажеры и правила работы

Кардиозона

Беговая дорожка : постепенно увеличивайте наклон и скорость. Не спрыгивайте с движущегося полотна.

: постепенно увеличивайте наклон и скорость. Не спрыгивайте с движущегося полотна. Орбитрек : используйте для мягкой нагрузки на суставы. Двигайтесь вперед или назад, меняя акценты на группы мышц.

: используйте для мягкой нагрузки на суставы. Двигайтесь вперед или назад, меняя акценты на группы мышц. Гребной тренажер : включает в работу спину, пресс, ноги и руки. Подходит для функциональной нагрузки.

: включает в работу спину, пресс, ноги и руки. Подходит для функциональной нагрузки. Велотренажер: выбирайте вертикальный или горизонтальный в зависимости от целей и состояния здоровья.

Силовая зона

Тяга верхнего блока : прорабатывает широчайшие мышцы спины. Выполняйте упражнение к груди, чтобы избежать травм.

: прорабатывает широчайшие мышцы спины. Выполняйте упражнение к груди, чтобы избежать травм. Разгибание ног сидя : тренажер для работы с квадрицепсами. Регулируйте положение сиденья для комфортной нагрузки.

: тренажер для работы с квадрицепсами. Регулируйте положение сиденья для комфортной нагрузки. Кроссовер: универсальный тренажер, на котором можно проработать большинство мышц.

Функциональная зона

Петли : усложняют упражнения за счет нестабильности. Подходят для работы на мышцы-стабилизаторы.

: усложняют упражнения за счет нестабильности. Подходят для работы на мышцы-стабилизаторы. Босу : используйте для увеличения эффективности базовых упражнений, таких как приседания или отжимания.

: используйте для увеличения эффективности базовых упражнений, таких как приседания или отжимания. Медболы: подходят для тренировок взрывной силы. Выполняйте броски в пол или стену.

Чего не стоит делать в зале

Работать на неисправных тренажерах.

Засовывать пальцы между весами.

Оставлять оборудование в неподходящем состоянии.

Уточнения

Тренажёр (от англ. train — воспитывать, обучать, тренировать) — механическое, программное, электрическое либо комбинированное учебно-тренировочное устройство, искусственно имитирующее различные виды и типы нагрузки или обстоятельства (ситуацию).

