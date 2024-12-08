Зоны тренажерного зала: где лучше заниматься новичкам

Спортивный зал может показаться сложным лабиринтом, особенно для новичков. Но если понимать зонирование пространства и назначение каждого тренажера, тренировки станут эффективными и безопасными.
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Тренажерный зал
В этой статье мы расскажем о том, как устроен зал, какие тренажеры есть в каждой зоне и как правильно ими пользоваться, чтобы достичь своих целей без вреда для здоровья.
Зонирование спортивного зала
Спортивные залы обычно делятся на несколько зон:
Кардиозона.
Силовая зона.
Зона свободных весов.
Функциональная зона.
Каждая предназначена для определенных типов тренировок:
Кардиозона: беговые дорожки, орбитреки, велотренажеры, степперы и гребные тренажеры. Подходят для разминки или тренировок на выносливость.
Силовая зона: блочные тренажеры, рычажные машины, тренажеры с собственным весом и силовые рамы. Используются для работы над мышцами.
Зона свободных весов: гантели, гири и штанги для силовых тренировок с элементами функционального тренинга.
Функциональная зона: петли, медболы, босу, плиобоксы и нестабильные платформы для тренировок, направленных на улучшение координации и стабилизации.
Как подготовиться к тренировке
Подберите одежду: Удобная, облегающая одежда и закрытая обувь.
Проверьте тренажер: Убедитесь в его исправности и правильной установке весов.
Изучите технику: Не начинайте работу на незнакомом оборудовании без консультации или изучения инструкции.
Держите порядок: Убирайте за собой оборудование и не занимайте тренажеры в перерывах.
Основные тренажеры и правила работы
Кардиозона
Беговаядорожка: постепенно увеличивайте наклон и скорость. Не спрыгивайте с движущегося полотна.
Орбитрек: используйте для мягкой нагрузки на суставы. Двигайтесь вперед или назад, меняя акценты на группы мышц.
Гребнойтренажер: включает в работу спину, пресс, ноги и руки. Подходит для функциональной нагрузки.
Велотренажер: выбирайте вертикальный или горизонтальный в зависимости от целей и состояния здоровья.
Силовая зона
Тяга верхнего блока: прорабатывает широчайшие мышцы спины. Выполняйте упражнение к груди, чтобы избежать травм.
Разгибаниеногсидя: тренажер для работы с квадрицепсами. Регулируйте положение сиденья для комфортной нагрузки.
Кроссовер: универсальный тренажер, на котором можно проработать большинство мышц.
Функциональная зона
Петли: усложняют упражнения за счет нестабильности. Подходят для работы на мышцы-стабилизаторы.
Босу: используйте для увеличения эффективности базовых упражнений, таких как приседания или отжимания.
Медболы: подходят для тренировок взрывной силы. Выполняйте броски в пол или стену.
Чего не стоит делать в зале
Работать на неисправных тренажерах.
Засовывать пальцы между весами.
Оставлять оборудование в неподходящем состоянии.
Уточнения
Тренажёр (от англ. train — воспитывать, обучать, тренировать) — механическое, программное, электрическое либо комбинированное учебно-тренировочное устройство, искусственно имитирующее различные виды и типы нагрузки или обстоятельства (ситуацию).