Тренировка спины: прокачиваем трапеции эффективно

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Мощная спина — основа атлетического телосложения. Чтобы достичь желаемого результата, важно уделять внимание не только широчайшим мышцам, но и трапециям.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky мужчина

Развитые трапециевидные мышцы создают впечатляющий верх корпуса, укрепляют осанку и помогают избежать болей в спине.

Анатомия спины и роль трапеции

Трапециевидная мышца — одна из крупнейших в верхней части спины. Она состоит из трёх частей:

Верхняя часть : разгибает шею и поднимает лопатки.

: разгибает шею и поднимает лопатки. Средняя часть : отвечает за сведение и разведение лопаток.

: отвечает за сведение и разведение лопаток. Нижняя часть: опускает лопатки.

Сильные трапеции формируют крепкий плечевой пояс, увеличивают силу и выносливость в жиме, тяге и других базовых упражнениях.

Почему важно тренировать трапеции

Формируют атлетическую фигуру в форме перевёрнутого треугольника.

Укрепляют мышцы позвоночника, улучшая осанку.

Снижают риск травм плеч и верхней части спины.

Улучшают силовые показатели в базовых упражнениях.

Упражнения для трапеций с гантелями

Упражнение Y

Лягте лицом вниз на наклонную скамью (30 градусов).

Упритесь ногами в пол, грудь прижата к скамье.

Руки свисают к полу, гантели в руках.

Сведите лопатки, поднимая прямые руки вверх в форме буквы "Y".

Задержитесь на 4–8 секунд и опустите руки.

Польза: укрепляет верхнюю часть трапеций, улучшает осанку.

Рекомендации: 3–4 подхода по 10–15 повторений, отдых 1–2 минуты.

Упражнение W

Лягте лицом вниз на наклонную скамью.

Исходное положение: руки подняты вверх.

Сведите лопатки и согните руки, формируя букву "W".

Задержитесь на 2–4 секунды, затем вернитесь в исходное положение.

Польза: прорабатывает среднюю часть трапеций, улучшает стабильность лопаток.

Рекомендации: 3–4 подхода по 10–15 повторений.

Упражнение T

Лягте на наклонную скамью.

Исходное положение: согните локти на 90 градусов.

Поднимите руки, разводя локти в стороны до уровня параллели с полом.

Сведите лопатки и удерживайте положение 2–4 секунды.

Польза: задействует всю трапециевидную мышцу, развивает задние дельты.

Рекомендации: 3–4 подхода по 10–15 повторений.

Шраги с гантелями

Встаньте прямо, гантели в руках.

Опустите лопатки и поднимите плечи к ушам.

Удерживайте в верхней точке 1 секунду, затем плавно опустите.

Польза: укрепляет верхнюю часть трапеций.

Рекомендации: 3–4 подхода по 10–15 повторений.

Как встроить тренировку в план

Сочетание с другими упражнениями:

Начните с широчайших мышц, затем переходите к трапециям, завершите тренировку поясницей.

Для равномерного развития спины прорабатывайте все три её сегмента.

Тренировка трапеций и дельт:

Упражнения на трапеции задействуют задние дельты. Добавьте движения для средней и передней дельты, чтобы полностью прокачать плечи.

Советы по тренировке

Контролируйте технику: не используйте слишком тяжёлые гантели, чтобы не нарушать форму выполнения.

Работайте с лопатками: ретракция (сведение лопаток) помогает задействовать мышцы глубже и избежать травм.

Увеличивайте вес постепенно: трапеции требуют прогрессии нагрузки для роста.

Уточнения

Спина́ (лат. dorsum) — задняя сторона туловища, простирающаяся от нижней части шеи до поясницы.

