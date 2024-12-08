Тренировка спины: прокачиваем трапеции эффективно
3:52
Мощная спина — основа атлетического телосложения. Чтобы достичь желаемого результата, важно уделять внимание не только широчайшим мышцам, но и трапециям.
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky
мужчина
Развитые трапециевидные мышцы создают впечатляющий верх корпуса, укрепляют осанку и помогают избежать болей в спине.
Анатомия спины и роль трапеции
Трапециевидная мышца — одна из крупнейших в верхней части спины. Она состоит из трёх частей:
- Верхняя часть: разгибает шею и поднимает лопатки.
- Средняя часть: отвечает за сведение и разведение лопаток.
- Нижняя часть: опускает лопатки.
Сильные трапеции формируют крепкий плечевой пояс, увеличивают силу и выносливость в жиме, тяге и других базовых упражнениях.
Почему важно тренировать трапеции
- Формируют атлетическую фигуру в форме перевёрнутого треугольника.
- Укрепляют мышцы позвоночника, улучшая осанку.
- Снижают риск травм плеч и верхней части спины.
- Улучшают силовые показатели в базовых упражнениях.
Упражнения для трапеций с гантелями
Упражнение Y
- Лягте лицом вниз на наклонную скамью (30 градусов).
- Упритесь ногами в пол, грудь прижата к скамье.
- Руки свисают к полу, гантели в руках.
- Сведите лопатки, поднимая прямые руки вверх в форме буквы "Y".
- Задержитесь на 4–8 секунд и опустите руки.
Польза: укрепляет верхнюю часть трапеций, улучшает осанку.
Рекомендации: 3–4 подхода по 10–15 повторений, отдых 1–2 минуты.
Упражнение W
- Лягте лицом вниз на наклонную скамью.
- Исходное положение: руки подняты вверх.
- Сведите лопатки и согните руки, формируя букву "W".
- Задержитесь на 2–4 секунды, затем вернитесь в исходное положение.
Польза: прорабатывает среднюю часть трапеций, улучшает стабильность лопаток.
Рекомендации: 3–4 подхода по 10–15 повторений.
Упражнение T
- Лягте на наклонную скамью.
- Исходное положение: согните локти на 90 градусов.
- Поднимите руки, разводя локти в стороны до уровня параллели с полом.
- Сведите лопатки и удерживайте положение 2–4 секунды.
Польза: задействует всю трапециевидную мышцу, развивает задние дельты.
Рекомендации: 3–4 подхода по 10–15 повторений.
Шраги с гантелями
- Встаньте прямо, гантели в руках.
- Опустите лопатки и поднимите плечи к ушам.
- Удерживайте в верхней точке 1 секунду, затем плавно опустите.
Польза: укрепляет верхнюю часть трапеций.
Рекомендации: 3–4 подхода по 10–15 повторений.
Как встроить тренировку в план
Сочетание с другими упражнениями:
- Начните с широчайших мышц, затем переходите к трапециям, завершите тренировку поясницей.
- Для равномерного развития спины прорабатывайте все три её сегмента.
Тренировка трапеций и дельт:
- Упражнения на трапеции задействуют задние дельты. Добавьте движения для средней и передней дельты, чтобы полностью прокачать плечи.
Советы по тренировке
Контролируйте технику: не используйте слишком тяжёлые гантели, чтобы не нарушать форму выполнения.
Работайте с лопатками: ретракция (сведение лопаток) помогает задействовать мышцы глубже и избежать травм.
Увеличивайте вес постепенно: трапеции требуют прогрессии нагрузки для роста.
Уточнения
Спина́ (лат. dorsum) — задняя сторона туловища, простирающаяся от нижней части шеи до поясницы.
Новости о спорте
Присоединяйся к Pravda.Ru
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру