Углеводное окно: что говорят современные исследования

Теория углеводного окна утверждает, что в первые 30 минут после тренировки организм максимально восприимчив к поступлению углеводов, что способствует восстановлению гликогена и росту мышечной массы. Однако современные исследования ставят под сомнение эту концепцию.

Фото: flickr.com by epSos.de, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Продукты, содержащие питательные вещества

Истоки теории

Идея углеводного окна появилась в 1988 году, когда исследование показало, что потребление углеводов сразу после тренировки увеличивает запасы гликогена вдвое по сравнению с их употреблением через 2 часа.

Это стало основой для создания целой линейки спортивного питания: гейнеров, батончиков и т.д.

Однако это исследование имело свои ограничения:

Оно проводилось на людях с низким уровнем спортивной подготовки.

Участники тренировались натощак.

Для профессиональных спортсменов более поздние исследования не подтвердили эффективность углеводного окна.

Мифы и реальность

Научные данные говорят о том, что:

Уровень углеводов в организме за день важнее, чем момент их потребления.

Гликоген восстанавливается в течение нескольких часов после тренировки, а его запасы напрямую зависят от общего рациона.

Предварительный приём пищи играет ключевую роль.

Употребление белков и углеводов за 3–4 часа до тренировки обеспечивает организм энергией и аминокислотами для восстановления.

Когда важно закрывать углеводное окно

Углеводное окно актуально только в случае:

Тренировок натощак.

Очень интенсивных и длительных занятий.

Необходимости в быстром восстановлении между сессиями (например, дважды в день).

Как правильно закрывать углеводное окно

Перед тренировкой (за 3–4 часа)

Белок : не менее 25 г животного белка (яйца, мясо, молоко).

: не менее 25 г животного белка (яйца, мясо, молоко). Углеводы: сложные углеводы для создания гликогена.

После тренировки

Прием белков (сывороточный протеин или обычные продукты) для восстановления мышц.

Углеводы можно добавить, если вы тренировались на голодный желудок или ваша следующая тренировка через несколько часов.

Обычная еда или спортивное питание

Спортивное питание может быть удобным вариантом в условиях нехватки времени.

Разница между сбалансированной диетой и спортпитом минимальна: сывороточный протеин или гейнер заменяют еду, но не превосходят её по эффективности.

Метаболическое окно

Современные исследования предлагают заменить термин «углеводное окно» на метаболическое окно, которое подразумевает потребление и белков, и углеводов.

Оно начинается не после тренировки, а до неё, с продолжением в посттренировочный период.

Сбалансируйте рацион : общее количество углеводов и белков в течение дня важнее, чем их разовое употребление.

: общее количество углеводов и белков в течение дня важнее, чем их разовое употребление. Не тренируйтесь на голодный желудок : приём пищи за несколько часов до занятий улучшает результаты.

: приём пищи за несколько часов до занятий улучшает результаты. Поддерживайте гидратацию: вода также важна для восстановления.

Углеводное окно — скорее миф для большинства любителей, чем необходимость. Основной акцент нужно делать на правильном питании и графике тренировок.

Уточнения

Углево́ды (глици́ды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп.

