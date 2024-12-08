Углеводное окно: что говорят современные исследования

Теория углеводного окна утверждает, что в первые 30 минут после тренировки организм максимально восприимчив к поступлению углеводов, что способствует восстановлению гликогена и росту мышечной массы. Однако современные исследования ставят под сомнение эту концепцию.
Идея углеводного окна появилась в 1988 году, когда исследование показало, что потребление углеводов сразу после тренировки увеличивает запасы гликогена вдвое по сравнению с их употреблением через 2 часа.
Это стало основой для создания целой линейки спортивного питания: гейнеров, батончиков и т.д.
Однако это исследование имело свои ограничения:
Для профессиональных спортсменов более поздние исследования не подтвердили эффективность углеводного окна.
Научные данные говорят о том, что:
Уровень углеводов в организме за день важнее, чем момент их потребления.
Предварительный приём пищи играет ключевую роль.
Углеводное окно актуально только в случае:
Перед тренировкой (за 3–4 часа)
После тренировки
Современные исследования предлагают заменить термин «углеводное окно» на метаболическое окно, которое подразумевает потребление и белков, и углеводов.
Оно начинается не после тренировки, а до неё, с продолжением в посттренировочный период.
Углеводное окно — скорее миф для большинства любителей, чем необходимость. Основной акцент нужно делать на правильном питании и графике тренировок.
Углево́ды (глици́ды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп.
Ходьба со скоростью более 100 шагов в минуту заставляет ваше тело работать интенсивнее, увеличивая частоту сердечных сокращений и насыщение организма кислородом.