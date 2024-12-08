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Углеводное окно: что говорят современные исследования

Спорт

Теория углеводного окна утверждает, что в первые 30 минут после тренировки организм максимально восприимчив к поступлению углеводов, что способствует восстановлению гликогена и росту мышечной массы. Однако современные исследования ставят под сомнение эту концепцию.

Продукты, содержащие питательные вещества
Фото: flickr.com by epSos.de, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Продукты, содержащие питательные вещества

Истоки теории

Идея углеводного окна появилась в 1988 году, когда исследование показало, что потребление углеводов сразу после тренировки увеличивает запасы гликогена вдвое по сравнению с их употреблением через 2 часа.

Это стало основой для создания целой линейки спортивного питания: гейнеров, батончиков и т.д.

Однако это исследование имело свои ограничения:

  • Оно проводилось на людях с низким уровнем спортивной подготовки.
  • Участники тренировались натощак.

Для профессиональных спортсменов более поздние исследования не подтвердили эффективность углеводного окна.

Мифы и реальность

Научные данные говорят о том, что:

Уровень углеводов в организме за день важнее, чем момент их потребления.

  • Гликоген восстанавливается в течение нескольких часов после тренировки, а его запасы напрямую зависят от общего рациона.

Предварительный приём пищи играет ключевую роль.

  • Употребление белков и углеводов за 3–4 часа до тренировки обеспечивает организм энергией и аминокислотами для восстановления.

Когда важно закрывать углеводное окно

Углеводное окно актуально только в случае:

  • Тренировок натощак.
  • Очень интенсивных и длительных занятий.
  • Необходимости в быстром восстановлении между сессиями (например, дважды в день).

Как правильно закрывать углеводное окно

Перед тренировкой (за 3–4 часа)

  • Белок: не менее 25 г животного белка (яйца, мясо, молоко).
  • Углеводы: сложные углеводы для создания гликогена.

После тренировки

  • Прием белков (сывороточный протеин или обычные продукты) для восстановления мышц.
  • Углеводы можно добавить, если вы тренировались на голодный желудок или ваша следующая тренировка через несколько часов.

Обычная еда или спортивное питание

  • Спортивное питание может быть удобным вариантом в условиях нехватки времени.
  • Разница между сбалансированной диетой и спортпитом минимальна: сывороточный протеин или гейнер заменяют еду, но не превосходят её по эффективности.

Метаболическое окно

Современные исследования предлагают заменить термин «углеводное окно» на метаболическое окно, которое подразумевает потребление и белков, и углеводов.

Оно начинается не после тренировки, а до неё, с продолжением в посттренировочный период.

  • Сбалансируйте рацион: общее количество углеводов и белков в течение дня важнее, чем их разовое употребление.
  • Не тренируйтесь на голодный желудок: приём пищи за несколько часов до занятий улучшает результаты.
  • Поддерживайте гидратацию: вода также важна для восстановления.

Углеводное окно — скорее миф для большинства любителей, чем необходимость. Основной акцент нужно делать на правильном питании и графике тренировок.

Уточнения

Углево́ды (глици́ды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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