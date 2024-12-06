Губерниев призвал не слишком обнадеживаться допуском российских ски-альпинистов

0:54 Your browser does not support the audio element. Спорт

Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о допуске российских ски-альпинистов к участию в этапах Кубка мира в сезоне 2024/25.

Фото: commons.wikimedia.org by Frolzart, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дмитрий Губерниев

Комментатор считает, что этот допуск — пока только начало, у которой пока не видно продолжения.

"На данный момент не видно и не слышно, чтобы другие потоки присоединялись, образовывали реку, которая будет впадать в большое олимпийское миланское озеро", — цитирует Губерниева Vseprosport.

По этой причине о тенденции говорить рано, добавил ведущий.

Ранее стало известно, что Международная федерация лыжного альпинизма (ISMF) разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях с сезона 2024/25, если те получат нейтральный статус.

Уточнения

Ски-альпинизм (англ. Ski mountaineering, используется также сокращение скимо) — вид спорта и активного отдыха, сочетающий горные лыжи и разновидность беговых лыж.





Дми́трий Ви́кторович Губе́рниев (род. 6 октября 1974, Дрезна, Орехово-Зуевский район, Московская область) — российский телеведущий, журналист, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» и главный редактор Объединённой дирекции спортивных каналов ВГТРК (2013—2015).

