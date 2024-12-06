Фигура с обложки: эта привычка после ужина поможет похудеть

Люди обычно любят поваляться на диване после ужина, однако, быть в форме поможет другая привычка — гулять.
Короткая прогулка поможет избежать вздутия живота и изжоги после приема пищи.
Физические упражнения снижают артериальное давление и уровень холестерина. Это может уберечь от сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта или сердечного приступа. Так, 10-15-минутная прогулка после еды более полезна для сердца, чем длительная тренировка.
Ходьба после ужина поможет снизить вес, пишет "Чемпионат".
Тренировка улучшает усвоение глюкозы клетками, что снижает уровень сахара в крови. Улучшает сон Короткая прогулка может вызвать приятную усталость, это облегчает засыпание.
Серде́чно-сосу́дистые заболева́ния ССЗ — общее название заболеваний сердца и кровеносных сосудов.
День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.