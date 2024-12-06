Фигура с обложки: эта привычка после ужина поможет похудеть

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Люди обычно любят поваляться на диване после ужина, однако, быть в форме поможет другая привычка — гулять.

Фото: Kandinsky by Pravda.ru Девушка бежит по дороге

Улучшает процесс пищеварения

Короткая прогулка поможет избежать вздутия живота и изжоги после приема пищи.

Предотвращает болезни сердца

Физические упражнения снижают артериальное давление и уровень холестерина. Это может уберечь от сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта или сердечного приступа. Так, 10-15-минутная прогулка после еды более полезна для сердца, чем длительная тренировка.

Помогает поддерживать вес

Ходьба после ужина поможет снизить вес, пишет "Чемпионат".

Нормализует уровень сахара в крови

Тренировка улучшает усвоение глюкозы клетками, что снижает уровень сахара в крови. Улучшает сон Короткая прогулка может вызвать приятную усталость, это облегчает засыпание.

Уточнения

Серде́чно-сосу́дистые заболева́ния ССЗ — общее название заболеваний сердца и кровеносных сосудов.

