Не грустить, когда за окном серо и скучно, поможет этот продукт

Диетолог Фил Бианчи назвал продукт, который способен бороться с "зимней депрессией".
Он рекомендует есть ягоды. Они богаты антиоксидантами, которые снижают уровень стресса. Зимой можно использовать замороженные ягоды. Их можно добавлять в каши и смузи. Это станет отличным вариантом для завтрака.
Если ягод у вас нет, то для борьбы с "зимней депрессией" подойдет оливковое масло первого отжима. Полезные жиры, которые в нем содержатся, полезны для ЦНС. Они способны улучшить настроение, пишет "Чемпионат".
Депре́ссия — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).
День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.