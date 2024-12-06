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Не грустить, когда за окном серо и скучно, поможет этот продукт

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Спорт

Диетолог Фил Бианчи назвал продукт, который способен бороться с "зимней депрессией".

Манная каша
Фото: Adobe Stock by Anna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Манная каша

Он рекомендует есть ягоды. Они богаты антиоксидантами, которые снижают уровень стресса. Зимой можно использовать замороженные ягоды. Их можно добавлять в каши и смузи. Это станет отличным вариантом для завтрака.

Если ягод у вас нет, то для борьбы с "зимней депрессией" подойдет оливковое масло первого отжима. Полезные жиры, которые в нем содержатся, полезны для ЦНС. Они способны улучшить настроение, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Депре́ссия — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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