Секрет похудения на 10 кг раскрыла Кэти Перри

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Певицу Кэти Перри часто обвиняют в похудении благодаря препаратам для диабетиков. Она же это отрицает и говорит, что скинула лишний вес благодаря простым правилам.

Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Похудение

Звезда поделилась секретом своей диеты. Во время похудения для артистки был очень важен завтрак. Чаще всего она ела несколько яиц, сваренных вкрутую, пишет "Чемпионат".

Этот продукт на самом деле играет важную часть рациона Перри. А после похудения звезда стала есть на завтрак несколько варёных яиц и свежие овощи.

Уточнения

Кэ́трин Эли́забет Ха́дсон — американская певица, композитор, автор песен, актриса, посол доброй воли ООН.



