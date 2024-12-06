Фитнес-тренер объяснила, почему после тренировки могут болеть суставы

1:05 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-тренер Елена Соболь поделилась информацией о причинах возникновения боли в суставах после тренировок. Она отметила, что одна из наиболее распространённых причин — мышечные спазмы.

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева EMS-тренировка

Также чрезмерное напряжение на суставы может вызывать болевые ощущения. Это происходит, когда спортсмены берут слишком большой вес, недостаточно отдыхают между подходами и не следят за правильной техникой выполнения упражнений, объяснила тренер в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Кроме того, заболевания опорно-двигательного аппарата, такие как артроз, артрит, сколиоз и остеопороз, могут стать причиной болей в суставах.

Соболь также обратила внимание на важность разминки и заминки перед тренировкой. Отсутствие этих этапов может привести к неприятным ощущениям в суставах.

В случае возникновения болей во время тренировки, специалист рекомендует немедленно прекратить занятие. Если боли становятся постоянными, необходимо обратиться к врачу.

Уточнения

Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой.

