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Фитнес-тренер объяснила, почему после тренировки могут болеть суставы

1:05
Спорт

Фитнес-тренер Елена Соболь поделилась информацией о причинах возникновения боли в суставах после тренировок. Она отметила, что одна из наиболее распространённых причин — мышечные спазмы.

EMS-тренировка
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
EMS-тренировка

Также чрезмерное напряжение на суставы может вызывать болевые ощущения. Это происходит, когда спортсмены берут слишком большой вес, недостаточно отдыхают между подходами и не следят за правильной техникой выполнения упражнений, объяснила тренер в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Кроме того, заболевания опорно-двигательного аппарата, такие как артроз, артрит, сколиоз и остеопороз, могут стать причиной болей в суставах.

Соболь также обратила внимание на важность разминки и заминки перед тренировкой. Отсутствие этих этапов может привести к неприятным ощущениям в суставах.

В случае возникновения болей во время тренировки, специалист рекомендует немедленно прекратить занятие. Если боли становятся постоянными, необходимо обратиться к врачу.

Уточнения

Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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