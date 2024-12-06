Успех в спорте вам гарантирован на 100 процентов, если у вас есть это

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Ученые во время "Зелёного марафона" провели эксперимент. Они изучили влияние поддержки родных и близких на эмоциональное состояние спортсменов.

Фото: commons.wikimedia by Martineric марафон

У участников забега, которых подбадривали члены семьи или друзья, результаты были в 1,5-2 раза выше тех, кто был один. Этот эксперимент наглядно показывает, как моральное состояние может повлиять на успехи в спорте, сообщает "Чемпионат".

Бегуны с поддержкой испытывали меньший уровень стресса и были эмоционально более вовлечены в процесс. Кроме того, их уровень "спортивной злости" и динамика ускорения перед финишем значительно превышали показатели участников, которые бежали в одиночку.

Итог: эмоциональная поддержка очень важна для успехов спортсменов.

Уточнения

Марафо́н (греч. Μαραθών) — дисциплина лёгкой атлетики, представляющая собой забег на дистанцию 42 километра 195 метров.

