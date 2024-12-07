Упражнения для упругой груди: тренируйтесь дома и в зале

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Придать груди красивую форму без хирургического вмешательства возможно. Регулярные тренировки укрепляют мышцы, улучшают осанку и визуально делают бюст более высоким и объемным.

Фото: wikimedia.org by Novafly, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Спортивное бра

Ниже представлен список эффективных упражнений, которые можно выполнять дома или в зале.

Основы анатомии груди

Жировая ткань : определяет размер груди, который уменьшается при снижении процента жира в организме.

: определяет размер груди, который уменьшается при снижении процента жира в организме. Молочные железы : не влияют на форму и не изменяются при тренировках.

: не влияют на форму и не изменяются при тренировках. Связки Купера : поддерживают грудь; со временем теряют тонус.

: поддерживают грудь; со временем теряют тонус. Грудные мышцы: основные "строители" красивой груди. Они приподнимают бюст и формируют мышечный каркас.

Какие мышцы нужно тренировать

Основной упор в тренировках следует делать на:

Большую грудную мышцу (90% площади грудной клетки).

Малую грудную мышцу (устраняет сутулость).

Переднюю зубчатую и подключичную мышцы.

Верхний отдел спины и дельтовидные мышцы для ровной осанки.

Правила тренировок

Постепенное увеличение нагрузки : не перегружайте мышцы, особенно на начальных этапах.

: не перегружайте мышцы, особенно на начальных этапах. Регулярность : занимайтесь не менее 3 раз в неделю.

: занимайтесь не менее 3 раз в неделю. Контроль питания: ешьте белковую пищу до и после тренировки для восстановления мышц.

Упражнения для подтяжки и укрепления груди

Динамичная планка

Чередуйте опускание на локти и возвращение на ладони.

Выполняйте 1 минуту.

Сокращение груди с полотенцем или лентой

Натягивайте полотенце, выполняя рывки, 2 минуты.

Подтягивания на турнике

Для новичков: начните с висов.

Выполняйте 10 повторов, постепенно увеличивая до 2 подходов.

Классические отжимания

Выполните 15 повторов в 3 подхода.

Отжимания с поднятой ногой

Чередуйте ноги, 10 раз на каждую.

Разведение гантелей лёжа

Лягте на спину, разводите гантели в стороны.

Выполните 3 подхода по 10 повторов.

Жим гантелей лёжа

Сгибайте локти, опуская гантели до уровня плеч.

Сделайте 2-3 подхода по 10 повторов.

Пулловер с гантелями

Медленно поднимайте и опускайте гантели за голову.

Повторите 15 раз.

Подъёмы гантелей за голову

Одновременно меняйте положение рук.

Выполните 20 повторов.

Обратный жим стоя

Выталкивайте гантели вперёд ладонями вверх.

Повторите 10 раз.

Перекрёстные махи руками

Попеременно поднимайте руки к противоположным плечам.

Сделайте 10 повторов на каждую сторону.

Сведение локтей за головой

На коленях сведите локти вперёд.

Выполните 2 подхода по 20 раз.

Махи руками перед собой

Быстро скрещивайте и разводите руки.

Сделайте 2 подхода по 30 раз.

Сжимание мячика

Сжимайте мячик между ладоней на уровне груди.

Повторите 15 раз.

Растяжка после тренировки

Разворачивайте корпус, растягивая мышцы груди.

Задержитесь в позе на 30 секунд с каждой стороны.

Что нужно помнить

Осанка важна : ровные плечи и прямая спина зрительно поднимают грудь.

: ровные плечи и прямая спина зрительно поднимают грудь. Наращивайте нагрузки постепенно : плечевой сустав уязвим к перегрузкам.

: плечевой сустав уязвим к перегрузкам. Подбирайте правильный вес утяжелителей: лучше начать с 1-2 кг.

Эти упражнения при регулярном выполнении помогут укрепить мышцы груди, сделать бюст более упругим и улучшить его форму.

Уточнения

Грудна́я клетка грудь (лат. Thorax) — одна из частей туловища.

