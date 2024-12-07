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Упражнения для упругой груди: тренируйтесь дома и в зале

3:48
Спорт

Придать груди красивую форму без хирургического вмешательства возможно. Регулярные тренировки укрепляют мышцы, улучшают осанку и визуально делают бюст более высоким и объемным.

Спортивное бра
Фото: wikimedia.org by Novafly, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Спортивное бра

Ниже представлен список эффективных упражнений, которые можно выполнять дома или в зале.

Основы анатомии груди

  • Жировая ткань: определяет размер груди, который уменьшается при снижении процента жира в организме.
  • Молочные железы: не влияют на форму и не изменяются при тренировках.
  • Связки Купера: поддерживают грудь; со временем теряют тонус.
  • Грудные мышцы: основные "строители" красивой груди. Они приподнимают бюст и формируют мышечный каркас.

Какие мышцы нужно тренировать

Основной упор в тренировках следует делать на:

  • Большую грудную мышцу (90% площади грудной клетки).
  • Малую грудную мышцу (устраняет сутулость).
  • Переднюю зубчатую и подключичную мышцы.
  • Верхний отдел спины и дельтовидные мышцы для ровной осанки.

Правила тренировок

  • Постепенное увеличение нагрузки: не перегружайте мышцы, особенно на начальных этапах.
  • Регулярность: занимайтесь не менее 3 раз в неделю.
  • Контроль питания: ешьте белковую пищу до и после тренировки для восстановления мышц.

Упражнения для подтяжки и укрепления груди

Динамичная планка

  • Чередуйте опускание на локти и возвращение на ладони.
    Выполняйте 1 минуту.

Сокращение груди с полотенцем или лентой

  • Натягивайте полотенце, выполняя рывки, 2 минуты.

Подтягивания на турнике

  • Для новичков: начните с висов.
  • Выполняйте 10 повторов, постепенно увеличивая до 2 подходов.

Классические отжимания

  • Выполните 15 повторов в 3 подхода.

Отжимания с поднятой ногой

  • Чередуйте ноги, 10 раз на каждую.

Разведение гантелей лёжа

  • Лягте на спину, разводите гантели в стороны.
  • Выполните 3 подхода по 10 повторов.

Жим гантелей лёжа

  • Сгибайте локти, опуская гантели до уровня плеч.
  • Сделайте 2-3 подхода по 10 повторов.

Пулловер с гантелями

  • Медленно поднимайте и опускайте гантели за голову.
  • Повторите 15 раз.

Подъёмы гантелей за голову

  • Одновременно меняйте положение рук.
  • Выполните 20 повторов.

Обратный жим стоя

  • Выталкивайте гантели вперёд ладонями вверх.
  • Повторите 10 раз.

Перекрёстные махи руками

  • Попеременно поднимайте руки к противоположным плечам.
  • Сделайте 10 повторов на каждую сторону.

Сведение локтей за головой

  • На коленях сведите локти вперёд.
  • Выполните 2 подхода по 20 раз.

Махи руками перед собой

  • Быстро скрещивайте и разводите руки.
  • Сделайте 2 подхода по 30 раз.

Сжимание мячика

  • Сжимайте мячик между ладоней на уровне груди.
  • Повторите 15 раз.

Растяжка после тренировки

  • Разворачивайте корпус, растягивая мышцы груди.
  • Задержитесь в позе на 30 секунд с каждой стороны.

Что нужно помнить

  • Осанка важна: ровные плечи и прямая спина зрительно поднимают грудь.
  • Наращивайте нагрузки постепенно: плечевой сустав уязвим к перегрузкам.
  • Подбирайте правильный вес утяжелителей: лучше начать с 1-2 кг.

Эти упражнения при регулярном выполнении помогут укрепить мышцы груди, сделать бюст более упругим и улучшить его форму.

Уточнения

Грудна́я клетка грудь (лат. Thorax) — одна из частей туловища.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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