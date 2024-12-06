Черчесов заявил, что не удивлён коррупционному скандалу в российском футболе

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Главный тренер сборной Казахстана, российский специалист Станислав Черчесов заявил, что коррупционный скандал в российском футболе, разгоревшийся после высказываний губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, не стал для него неожиданностью. Об этом сообщает "Чемпионат.com".

Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Футбол

"Я видел заявление губернатора Самарской области Федорищева. Но не знаю, о чем оно. Я это слышал и видел, но не сталкивался. Не удивлен этим. Он губернатор — знает, о чем говорит. Дождемся, чем это закончится", — сообщил Станислав Черчесов.

26 ноября Федорищев в ходе видеоконференции с членами Госсовета сообщил, что "Крылья Советов" обязаны выплатить 36 миллионов рублей за взятки судьям. 28 ноября он заявил, что передал соответствующее заявление в правоохранительные органы.

Уточнения

Станисла́в Сала́мович Черче́сов (осет. Черчесты Саламы фырт Станислав; род. 2 сентября 1963, Алагир, Северо-Осетинская АССР, СССР) — советский и российский футболист, вратарь и футбольный тренер. С 3 июня 2024 года — главный тренер сборной Казахстана.



Вячеслав Андреевич Федорищев (род. 14 июля 1989, Волгодонск, Ростовская область, РСФСР, СССР) — российский государственный деятель, экономист. Губернатор Самарской области с 13 сентября 2024 года ( врио 31 мая — 13 сентября 2024).

