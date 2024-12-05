Глава WADA Ниггли сделал заявление о взносах от России

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Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли допускает, что Россия может не выплатить обязательный взнос в организацию в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: flickr.com by Adam Jones, Ph.D. - Global Photo Archive, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Российский флаг

"Исполнительный комитет рекомендовал вам принять стратегический план, (…) а также принять бюджет на 2025 год с двумя сценариями, один из которых включает взнос России, а другой — не включает взнос", — сообщил Оливье Ниггли.

Ниггли отметил, что WADA продолжает вести диалог с российской стороной, однако основная проблема заключается в санкциях, которые затрудняют перевод денежных средств.

1 октября 2024 года стало известно, что WADA до сих пор не получило от России обязательный ежегодный взнос за 2023 год. Заместитель министра спорта России Андрей Федоров ранее сообщил, что министерство спорта не может решить вопрос с выплатой обязательного взноса. Долг России за 2023 год составляет 1 267 023 доллара, а за текущий год не были сделаны выплаты в размере 1 335 860 долларов.

Уточнения

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА, англ. World Anti-Doping Agency — WADA, фр. Agence mondiale anti-dopage — AMA) — независимая организация, осуществляющая координацию борьбы с применением допинга в спорте, созданная при поддержке Международного олимпийского комитета (МОК).

