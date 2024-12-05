Олимпийскую чемпионку дисквалифицировали за порку лошади

1:25 Your browser does not support the audio element. Спорт

Британская наездница Шарлотта Дюжарден, являющаяся самой титулованной олимпийской чемпионкой Великобритании в конном спорте, отстранена от соревнований до июля 2025 года. Причиной стала видеозапись, на которой видно, как она во время тренировки бьёт лошадь по ногам. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лошадь

Как утверждает источник, спортсменку также обязали выплатить штраф в размере 8886 фунтов стерлингов. Отстранение Дюжарден от соревнований лишает её возможности принимать участие в национальных или тренировочных мероприятиях. Данное решение является окончательным и не может быть обжаловано.

Сообщения о публикации видеозаписи, сделанной четыре года назад, появились в прессе в конце июля 2024 года. В результате Дюжарден приняла решение не ехать на летние Олимпийские игры в Париже, а федерация конного спорта и британской выездки инициировала расследование.

"То, что произошло, совершенно не соответствует моему характеру и не отражает того, как я тренирую своих лошадей или тренирую своих учеников, однако этому нет оправдания. Мне очень стыдно, и в тот момент я должна была подать лучший пример", — сообщила Дюжарден.

Уточнения

Шарло́тта Сью́зан Джейн Дюжарде́н (англ. Charlotte Susan Jane Dujardin; род. 13 июля 1985, Энфилд, Большой Лондон) — британская спортсменка-конник, трёхкратная олимпийская чемпионка, серебряный и двукратный бронзовый призёр Игр.

