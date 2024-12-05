Олимпийскую чемпионку дисквалифицировали за порку лошади

Британская наездница Шарлотта Дюжарден, являющаяся самой титулованной олимпийской чемпионкой Великобритании в конном спорте, отстранена от соревнований до июля 2025 года. Причиной стала видеозапись, на которой видно, как она во время тренировки бьёт лошадь по ногам. Об этом сообщает Daily Mail.
Как утверждает источник, спортсменку также обязали выплатить штраф в размере 8886 фунтов стерлингов. Отстранение Дюжарден от соревнований лишает её возможности принимать участие в национальных или тренировочных мероприятиях. Данное решение является окончательным и не может быть обжаловано.
Сообщения о публикации видеозаписи, сделанной четыре года назад, появились в прессе в конце июля 2024 года. В результате Дюжарден приняла решение не ехать на летние Олимпийские игры в Париже, а федерация конного спорта и британской выездки инициировала расследование.
"То, что произошло, совершенно не соответствует моему характеру и не отражает того, как я тренирую своих лошадей или тренирую своих учеников, однако этому нет оправдания. Мне очень стыдно, и в тот момент я должна была подать лучший пример", — сообщила Дюжарден.
Шарло́тта Сью́зан Джейн Дюжарде́н (англ. Charlotte Susan Jane Dujardin; род. 13 июля 1985, Энфилд, Большой Лондон) — британская спортсменка-конник, трёхкратная олимпийская чемпионка, серебряный и двукратный бронзовый призёр Игр.
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