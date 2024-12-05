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Представитель Овечкина дал оценку шансам хоккеиста выступить в 2024 году

1:11
Спорт

Агент российского форварда и капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина Глеб Чистяков не исключил, что хоккеист из России может вернуться на лёд в 2024 году. Об этом он рассказал изданию "Спорт-Экспресс".

Александр Овечкин
Фото: flickr.com by All-Pro Reels, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Александр Овечкин

"Александр чувствует себя неплохо, восстановление идёт по плану. Но конкретное число, когда Александр вернется на лёд в официальных матчах, назвать не могу. Есть вероятность, что Овечкин ещё сыграет в 2024 году", — поделился Глеб Чистяков.

В ночь на 19 ноября "Вашингтон" одержал победу над "Ютой" в выездной игре Национальной хоккейной лиги со счётом 6:2. Овечкин отметился двумя заброшенными шайбами. В третьем периоде Джек Макбэйн нанёс Овечкину удар коньком по ноге. Россиянин с трудом покинул площадку, направился в раздевалку и не смог продолжить игру. После обследования у него диагностировали перелом малоберцовой кости левой ноги. Предполагалось, что восстановление российского игрока займет от четырёх до шести недель.

Уточнения

Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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