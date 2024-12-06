Сушка мышц: как избавиться от жира и сохранить мышцы

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Сушка тела — это специальный комплекс мероприятий, направленный на уменьшение жировой массы и сохранение объёма мышечной. Основное отличие от других диет — снижение количества углеводов при увеличении доли белков в рационе.

Фото: Openverse by InfoWire.dk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спортсмен

Этот метод популярен не только среди профессиональных бодибилдеров, но и среди тех, кто стремится улучшить рельеф тела и избавиться от подкожного жира. Особенно востребован он у женщин, ведь сушка помогает достичь стройной фигуры, не теряя мышечной массы.

Для кого подходит сушка и с чего начать

Сушка рекомендована людям без серьёзных заболеваний ЖКТ, гормональных нарушений или других противопоказаний. Перед началом лучше проконсультироваться с врачом.

Основные этапы сушки:

Расчёт калорийности : важно вычислить норму калорий для поддержания организма и корректировать её в зависимости от цели.

: важно вычислить норму калорий для поддержания организма и корректировать её в зависимости от цели. Правильное питание : постепенно снижать углеводы и жиры, увеличивая количество белка.

: постепенно снижать углеводы и жиры, увеличивая количество белка. Физическая активность: сочетание интенсивных силовых тренировок с кардионагрузками.

Большую часть калорий желательно потреблять до 18-19 часов, при этом питание должно быть дробным, а питьевой режим — строго соблюдаться.

Питание на сушке: что важно знать

Сушка предполагает строгий контроль рациона. Рекомендуется:

Снизить углеводы, заменив их белковыми продуктами.

Исключить "быстрые углеводы" (хлебобулочные изделия, картофель, шоколад, фрукты, газировки).

Включить в рацион куриную грудку, говядину, рыбу, яйца, брокколи и шпинат.

Питаться нужно 4-6 раз в день небольшими порциями. Ужинать не позже чем за 3 часа до сна, а есть за 1,5 часа до или после тренировки.

Регулярное взвешивание и фиксация изменений помогут отслеживать прогресс.

Физическая активность: залог успеха

Эффективная сушка невозможна без тренировок.

Кардионагрузки

Бег, быстрая ходьба, прыжки со скакалкой, плавание, аэробика, велопрогулки.

Следите за частотой пульса: она не должна превышать 130 ударов в минуту.

Силовые тренировки

Упражнения с использованием инвентаря или собственного веса, акцент на проработку всех групп мышц.

В спортивных залах используйте тренажёры, чередуя их с кардио.

Начинающим рекомендуется работать с тренером, который составит программу тренировок и поможет избежать ошибок.

Как сохранить результат

После завершения сушки важно плавно вернуть в рацион углеводы, чтобы поддерживать нормальную жизнедеятельность организма. Тренировки должны продолжаться, но в облегченном режиме. Это поможет сохранить достигнутые результаты.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. "мы́шка"), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs - "мышь") — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

