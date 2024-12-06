Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Искусство неандертальцев: что обнаружили археологи в Испании
Проверенные способы избавления от слизней на цветах
Все минусы кожаного салона в авто
Не грустить, когда за окном серо и скучно, поможет этот продукт
Сладкие или кислые: калорийность мандаринов в зависимости от сорта
Мария Погребняк устроила гламурною фотосессию с трёхмесячным сыном
Учёные выяснили, почему риск рака снижается с возрастом
Библия для детей: в ММТ покажут Царя Соломона
Лобода призналась в ненависти к Натали и заявила, что у россиян убогий вкус

Сушка мышц: как избавиться от жира и сохранить мышцы

2:58
Спорт

Сушка тела — это специальный комплекс мероприятий, направленный на уменьшение жировой массы и сохранение объёма мышечной. Основное отличие от других диет — снижение количества углеводов при увеличении доли белков в рационе.

Спортсмен
Фото: Openverse by InfoWire.dk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спортсмен

Этот метод популярен не только среди профессиональных бодибилдеров, но и среди тех, кто стремится улучшить рельеф тела и избавиться от подкожного жира. Особенно востребован он у женщин, ведь сушка помогает достичь стройной фигуры, не теряя мышечной массы.

Для кого подходит сушка и с чего начать

Сушка рекомендована людям без серьёзных заболеваний ЖКТ, гормональных нарушений или других противопоказаний. Перед началом лучше проконсультироваться с врачом.

Основные этапы сушки:

  • Расчёт калорийности: важно вычислить норму калорий для поддержания организма и корректировать её в зависимости от цели.
  • Правильное питание: постепенно снижать углеводы и жиры, увеличивая количество белка.
  • Физическая активность: сочетание интенсивных силовых тренировок с кардионагрузками.

Большую часть калорий желательно потреблять до 18-19 часов, при этом питание должно быть дробным, а питьевой режим — строго соблюдаться.

Питание на сушке: что важно знать

Сушка предполагает строгий контроль рациона. Рекомендуется:

  • Снизить углеводы, заменив их белковыми продуктами.
  • Исключить "быстрые углеводы" (хлебобулочные изделия, картофель, шоколад, фрукты, газировки).
  • Включить в рацион куриную грудку, говядину, рыбу, яйца, брокколи и шпинат.

Питаться нужно 4-6 раз в день небольшими порциями. Ужинать не позже чем за 3 часа до сна, а есть за 1,5 часа до или после тренировки.

Регулярное взвешивание и фиксация изменений помогут отслеживать прогресс.

Физическая активность: залог успеха

Эффективная сушка невозможна без тренировок.

Кардионагрузки

  • Бег, быстрая ходьба, прыжки со скакалкой, плавание, аэробика, велопрогулки.
  • Следите за частотой пульса: она не должна превышать 130 ударов в минуту.

Силовые тренировки

  • Упражнения с использованием инвентаря или собственного веса, акцент на проработку всех групп мышц.
  • В спортивных залах используйте тренажёры, чередуя их с кардио.

Начинающим рекомендуется работать с тренером, который составит программу тренировок и поможет избежать ошибок.

Как сохранить результат

После завершения сушки важно плавно вернуть в рацион углеводы, чтобы поддерживать нормальную жизнедеятельность организма. Тренировки должны продолжаться, но в облегченном режиме. Это поможет сохранить достигнутые результаты.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. "мы́шка"), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs - "мышь") — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Агата Муцениеце показала, как готовится к Новому году без сына Тимофея
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце показала, как готовится к Новому году без сына Тимофея Аудио 
Под толщей океана обнаружен самый большой водопад на Земле
Наука и техника
Под толщей океана обнаружен самый большой водопад на Земле Аудио 
Чугунная сковорода, как новая: простой лайфхак на вашей кухне
Еда и рецепты
Чугунная сковорода, как новая: простой лайфхак на вашей кухне Аудио 
Популярное
Самый короткий день 2024 года: названа точная дата

День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.

Самый короткий день 2024 года: названа точная дата
Андрей Малахов показал, с кем в паре будет вести новогодний огонёк
Андрей Малахов показал, с кем в паре будет вести новогодний огонёк
Россия сделала умный ход, запретив экспорт важного ресурса
Как с помощью соли удалить пень на дачном участке: простой и эффективный способ
Военный бюджет Украины на 2025 год почти не вырастет, но жить лучше не получится Андрей Николаев Отмена итогов президентских выборов ставит перед Румынией вопрос о выживании Любовь Степушова ДБ. Что Сергей Лавров пытался объяснить американцам в интервью Такеру Карлсону Дмитрий Плотников
Рецепт самых полезных драников озвучил доктор Мясников
Сколько раз нужно отжаться, чтобы убедиться в отличной физической подготовке?
Раскрыт секрет успеха певца Шамана: проект с инвестициями
Раскрыт секрет успеха певца Шамана: проект с инвестициями
Последние материалы
Сладкие или кислые: калорийность мандаринов в зависимости от сорта
Мария Погребняк устроила гламурною фотосессию с трёхмесячным сыном
Учёные выяснили, почему риск рака снижается с возрастом
Библия для детей: в ММТ покажут Царя Соломона
Лобода призналась в ненависти к Натали и заявила, что у россиян убогий вкус
Простые шаги для избавления от сорняков на даче
Как сэкономить время при приготовлении фасоли: быстрые лайфхаки
Нефтегигант Chevron теряет прибыль и сокращает персонал
Юрист и драматург Михаил Барщевский рассказал о своём спектакле-квесте
Абхазия осталась без денег. Россия прекратила финансовую помощь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.