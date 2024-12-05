Названа лучшая тренировка для укрепления мышц и суставов

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Фитнес-эксперт Ирина Ротач поделилась своим мнением о самых эффективных упражнениях для укрепления мышц и суставов. В интервью для Men Today она выделила отжимания с касанием плеч и с поднятием рук, а также высокие отжимания.

Фото: helpworkouts.com by Elly Fairytale, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Девушка выполняет отжимания

В дополнение тренер предложила попробовать боковые отжимания на плечо. Для их выполнения нужно лечь на правый бок, опереться правой рукой о пол и поднять корпус, затем приподнять таз так, чтобы тело образовало прямую линию, а потом опустить его обратно.

Следующим упражнением в комплексе стали накаты на плечи. Для его выполнения нужно занять положение упора лежа на локтях, скрестить предплечья и, оттолкнувшись ногами, подать корпус вперед. Затем в программу вошли отжимания-заныривания. Чтобы их выполнить, необходимо принять упор лежа с высоко поднятым тазом, сгибая локти и прогибая позвоночник, перейти в упор на прямых руках. После этого снова прогнитесь, выпрямите руки и вернитесь в исходное положение с поднятым тазом.

Уточнения

Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой.



Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

