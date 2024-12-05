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Черчесов оценил слова российского губернатора о коррупции в футболе

Спорт

Станислав Черчесов, ранее занимавший пост главного тренера сборной России и в настоящее время руководящий командой Казахстана, прокомментировал слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева касательно коррупционных схем в футболе. Его мнение было озвучено в интервью "Чемпионату".

Станислав Черчесов
Фото: wikinews.org
Станислав Черчесов

Черчесов отметил, что ознакомился с высказыванием чиновника, однако не имеет информации о его содержании.

"Я это слышал и видел, но не сталкивался. Не удивлен этим. Он губернатор — знает, о чем говорит. Дождемся, чем это закончится", — поделился тренер.

2 декабря стало известно, что Вячеслав Федорищев намерен обратиться в прокуратуру с просьбой проверить финансовые операции, касающиеся клуба "Крылья Советов", проводимые при руководстве его предшественника Дмитрия Азарова. Губернатор выразил мнение, что в деятельности клуба могут быть обнаружены нарушения, относящиеся к нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации.

26 ноября Федорищев озвучил информацию от неназванного представителя самарских "Крыльев Советов". По словам чиновника, в клубе существует задолженность в размере 36 миллионов рублей перед "лицами, занимающимися коррупцией в судейском корпусе российского футбола".

Уточнения

Станисла́в Сала́мович Черче́сов (осет. Черчесты Саламы фырт Станислав; род. 2 сентября 1963, Алагир, Северо-Осетинская АССР, СССР) — советский и российский футболист, вратарь и футбольный тренер. С 3 июня 2024 года — главный тренер сборной Казахстана.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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