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Названы лучшие виды спорта при депрессии

0:45
Спорт

Профессор психологии спорта и здоровья в Немецком спортивном университете в Кельне, Йенс Кляйнерт, отметил на страницах Focus, какие виды спорта наиболее эффективны при депрессии. 

Йога
Фото: freepik.com by senivpetro на Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Йога

Он подчеркнул, что физическая активность играет важную роль в борьбе с этим состоянием. Среди наиболее полезных видов спорта он выделил ходьбу, бег трусцой, йогу и силовые упражнения, рекомендуя заниматься ими с высокой интенсивностью.

По мнению Кляйнерта, существуют четыре ключевых аспекта, благодаря которым спорт положительно сказывается на психическом здоровье: снижение усталости, улучшение настроения, повышение самооценки и укрепление социальных связей.

Уточнения

Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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