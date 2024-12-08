Названа сумма, которую в России тратят на онлайн-тренировки

В нашей стране все еще актуальна удалёнка. Люди привыкли решать дела, делать покупки, работать и даже тренироваться не выходя из дома. В этом помогают платформы для фитнеса. К концу 2024 года россияне потратят на покупку онлайн-курсов и абонементов порядка 5 миллиардов рублей.
Столько составит выручка крупнейших в РФ компаний, которые работают в этой сфере услуг.
Интерес к онлайн-тренировкам будет только расти. Аналитики из Smart Ranking считают, что с каждым годом жители страны будут на 20-30 процентов платить больше за такие тренировки, пишет "Чемпионат".
Президент объединения операторов фитнес-индустрии "Национальное фитнес-сообщество" Елена Силина предполагает, что такой интерес связан с тем, что у россиян не хватает времени или денег на очные тренировки. А онлайн-занятия стоят дешевле, да и время на дорогу до спортивного зала и обратно тратить не нужно.
Персональная тренировка - вид услуги в фитнесе, основанный на личном взаимодействии тренера и клиента.
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