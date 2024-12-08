Три простых способа, чтобы сбросить 6 кг за месяц

Персональный тренер и онлайн-коуч из Северного Уэльса Люк Митчелл перечислил простые способы, которые помогут похудеть на шесть килограммов за месяц.
По его словам, которые приводит "Чемпионат", сначала нужно сократить ежедневное потребление калорий на 10-15 процентов.
Далее тренер советует есть цельные продукты и употреблять белок в 80 процентах случаев.
Важно заниматься физической активностью три раза в неделю. Это поможет справляться со стрессом и избежать переедания на эмоциях.
Митчелл считает, что эти рекомендации помогут похудеть без отказа от любимых блюд. Еще он советует отказаться от алкоголя и сладостей, а также пить больше воды.
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.
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