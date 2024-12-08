Три простых способа, чтобы сбросить 6 кг за месяц

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Персональный тренер и онлайн-коуч из Северного Уэльса Люк Митчелл перечислил простые способы, которые помогут похудеть на шесть килограммов за месяц.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка на диете

По его словам, которые приводит "Чемпионат", сначала нужно сократить ежедневное потребление калорий на 10-15 процентов.

Далее тренер советует есть цельные продукты и употреблять белок в 80 процентах случаев.

Важно заниматься физической активностью три раза в неделю. Это поможет справляться со стрессом и избежать переедания на эмоциях.

Митчелл считает, что эти рекомендации помогут похудеть без отказа от любимых блюд. Еще он советует отказаться от алкоголя и сладостей, а также пить больше воды.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

