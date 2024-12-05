Мышцы вырастут с бешеной скоростью: напиток, который заменит протеиновый коктейль

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Отличным напитком для восстановления водного баланса и питания мышц после тренировки считается кокосовая вода. Об этом рассказала диетолог-нутрициолог Джейми Джонсон.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кокос

Еще эта вода идеально подходит для восполнения жидкости после приступа диареи или рвоты благодаря высокому содержанию электролитов.

Шесть полезных свойств кокосовой воды:

Нормализует водный баланс

В напитке есть натрий, магний, кальций и калий, которые необходимы для баланса воды в организме. Эта водичка является отличной заменой спортивным напиткам.

Защищает ДНК

Антиоксиданты в этом напитке помогают защищаться от свободных радикалов — нестабильных молекул. Из-за них может повредиться ДНК и появиться рак.

Избавляет от камней в почках

Кокосовая вода выводит из организма избыток кристаллообразующих минералов.

Снижает артериальное давление

В одной чашке кокосовой воды содержится 400 мг калия. Это снижает артериальное давление и поддерживает здоровье сердца.

Укрепляет кости и зубы

Фосфат и кальций в кокосовой воде способствуют этому, пишет "Чемпионат".

Стабилизирует уровень сахара в крови

Магний в кокосовой воде контролирует уровень глюкозы в крови.

Кокосовая вода — прозрачный сок, которым богаты молодые зелёные кокосы.

Уточнения

Кокосовая вода — жидкий эндосперм молодых плодов кокосовой пальмы.

