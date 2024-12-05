Мышцы вырастут с бешеной скоростью: напиток, который заменит протеиновый коктейль

Отличным напитком для восстановления водного баланса и питания мышц после тренировки считается кокосовая вода. Об этом рассказала диетолог-нутрициолог Джейми Джонсон.
Еще эта вода идеально подходит для восполнения жидкости после приступа диареи или рвоты благодаря высокому содержанию электролитов.
Шесть полезных свойств кокосовой воды:
В напитке есть натрий, магний, кальций и калий, которые необходимы для баланса воды в организме. Эта водичка является отличной заменой спортивным напиткам.
Антиоксиданты в этом напитке помогают защищаться от свободных радикалов — нестабильных молекул. Из-за них может повредиться ДНК и появиться рак.
Кокосовая вода выводит из организма избыток кристаллообразующих минералов.
В одной чашке кокосовой воды содержится 400 мг калия. Это снижает артериальное давление и поддерживает здоровье сердца.
Фосфат и кальций в кокосовой воде способствуют этому, пишет "Чемпионат".
Магний в кокосовой воде контролирует уровень глюкозы в крови.
Кокосовая вода — прозрачный сок, которым богаты молодые зелёные кокосы.
Кокосовая вода — жидкий эндосперм молодых плодов кокосовой пальмы.
День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.