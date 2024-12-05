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Васильев спрогнозировал, будут ли выступать российские атлеты на Играх-2026

Спорт

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился своим мнением о перспективах российских спортсменов на Олимпиаде 2026 года в Италии.

олимпиада
Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
олимпиада

"Я не верю, что этот состав МОК хочет сделать что-то положительное для России. Это руководство МОК войдет в историю как шайка, которая разрушала международное олимпийское движение. Им не отмыться уже от этого", — сказал Васильев, которого цитирует Metaratings.ru.

Олимпийский чемпион считает, что если МОК действительно хочет улучшить ситуацию, то необходимо вернуть российских спортсменов в зимние виды спорта.

Васильев напомнил, что до зимней Олимпиады 2026 года осталось совсем немного времени, и нашим спортсменам уже нужно начинать бороться за олимпийские лицензии, так как стартуют отборочные турниры. Однако никаких реальных действий со стороны МОК в этом плане не наблюдается, констатировал он. Из-за этого Россия может не стать участником Зимних Игр 2026 года.

3 декабря директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс заявил, что МОК будет продолжать политику допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в качестве нейтральных участников.

Уточнения

Дми́трий Влади́мирович Васи́льев (род 8 декабря 1962, Ленинград) — советский биатлонист, двукратный олимпийский чемпион в эстафете 4 х 7,5 км (1984, 1988), чемпион мира 1986 года в этом же виде соревнований.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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