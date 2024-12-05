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Сколько раз нужно отжаться, чтобы убедиться в отличной физической подготовке?

1:17
Спорт

Названо упражнение, которое покажет, какая у вас физическая форма и насколько крепкое здоровье.

Американский солдат выполняет отжимания во время развивающих упражнений
Фото: dvidshub.net by Cpl. Octavia Davis, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Американский солдат выполняет отжимания во время развивающих упражнений

Чтобы определить, насколько вы здоровы, не нужны обширные анализы крови или сканирования тела. Эксперты клиники Майо уверены, что отжимания — отличный показатель мышечной силы и выносливости.

Упражнение задействует большую часть основных групп мышц по всему телу, включая ноги, пресс, плечи, спину и руки.

Эксперты назвали целевое число отжиманий в зависимости от возраста и пола для определения уровня здоровья. Мужчинам нужно поставить себе цель сделать 28 отжиманий за раз, а женщинам — 20, чтобы "показать хороший уровень физподготовки".

В 35 лет для женщин этот показатель составляет 19 отжиманий, а мужчины должны выполнить 21.

В 45 лет женщины должны делать 14 отжиманий, а мужчины — 16.

В 55 лет количество отжиманий уменьшается до 10 для женщин и 12 для мужчин, пишет "Чемпионат".

Мужчинам и женщинам старше 65 лет нужно выполнять как минимум 10 отжиманий за раз.

Уточнения

Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены). Возможно, с дополнительным отягощением. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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