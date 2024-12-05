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Роднина считает, что многократно нарушившая ПДД Загитова должна быть наказана

1:26
Спорт

Депутат Государственной Думы и бывшая фигуристка Ирина Роднина обратила внимание на информацию о том, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова нарушила правила дорожного движения 197 раз в 2024 году.

Ирина Роднина
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ирина Роднина

Роднина заявила "ВсеПроСпорт", что у нас существуют единые правила для всех граждан Российской Федерации, и неважно, насколько популярен нарушивший их человек.

"Популярность Загитовой усугубляет её положение. Она тоже должна оставаться безнаказанной? Да, еще раз повторяюсь, у нас правила едины для всех граждан Российской Федерации без всяких исключений, без всяких усугублений", — заявила Роднина.

Роднина подчеркнула, что правила едины для всех граждан Российской Федерации, и популярность Загитовой не даёт ей право нарушать закон.

Ранее стало известно, что в 2024 году Алина Загитова допустила около 200 нарушений правил дорожного движения (ПДД). По данным источника, на автомобиль Porsche Macan, принадлежащий спортсменке, было выписано 175 штрафов в период с января по ноябрь текущего года. Ещё 22 нарушения были зафиксированы на её автомобиле BMW X6 30d. Все штрафы уже погашены.

Уточнения

Ири́на Константи́новна Роднина́ (род. 12 сентября 1949, Москва) — советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка (1972, 1976, 1980), десятикратная чемпионка мира, одиннадцатикратная чемпионка Европы, российский общественный и государственный деятель.

Али́на Ильна́зовна Заги́това (тат. Алинә Илназ кызы Заһитова, род. 18 мая 2002, Ижевск) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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