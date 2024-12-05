Эта спортивная вещь стала главным трендом 2024 года

0:51 Your browser does not support the audio element. Спорт

Спортивная сумка-боулер стала одним из главных трендов уходящего года. Ее использовали даже в коллекциях мировых брендов.

Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шоппинг

Этот аксессуар отлично вписывается в любой городской лук. Почти все знаменитости имеют при себе такую сумку.

Боулеры обычно используются для похода на тренировки. Они удобные и вместительные. Интересно, что у этой модели сумок нет карманов, пишет "Чемпионат".

В модном сезоне 2024 года сумки-боулеры засветились в коллекциях многих брендов. Например, Von Dutch, Miu Miu, Prada, COS, Dior, Jacquemus. С такими сумочками ходят Мадонна, Джиджи Хадид и других селебрити, которые, по всей видимости, любят комфорт.

Уточнения

Тренд (англицизм от trend — тенденция) — основная тенденция изменения чего-либо: например, в математике — временного ряда. Т

