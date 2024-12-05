Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Узнайте, почему ваши фаленопсисы не цветут и как это исправить
Названы 5 причин, почему категорически нельзя покупать машину после ДТП
Учёные использовали кораллы в составе для восстановления костей
Прохор Шаляпин пожаловался на то, что его заставили работать
Сердце человека впервые будет напечатано на 3D-принтере в 2025 году
Эта спортивная вещь стала главным трендом 2024 года
От охоты до прогулок: как GPS-ошейник спасает жизни
Собака и кошка в одном доме: как избежать конфликтов
Как добиться великолепного урожая фасоли простыми приёмами

Снять спазмы и судороги спортсменам поможет этот необычный напиток

0:47
Спорт

Многие считают огуречный рассол напитком от похмелья, но он очень полезен и для тех, кто активно занимается спортом.

Девушка пьёт воду
Фото: Openverse by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Девушка пьёт воду

Спортивный диетолог в Университете Шеффилд-Халлам Маюр Ранчордас рассказал, в чем польза этого напитка.

Рассол помогает бороться со спазмами, которыми страдают спортсмены. Он убирает из на 40 процентов быстрее, чем питьевая вода.

В этом соке есть натрий, калий и уксус, поэтому он заменяет натрий и соли, потерянные при тренировках. Благодаря этому судороги не беспокоят спортсменов.

Еще огуречный рассол вызывает рефлекс во рту, который посылает сигнал в мозг, чтобы спазмы мышц прекратились, сообщает "Чемпионат".

Уточнения

Рассол жидкость сложного состава на основе водного раствора поваренной соли, нередко с добавлением специй и пряностей.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Чугунная сковорода, как новая: простой лайфхак на вашей кухне
Еда и рецепты
Чугунная сковорода, как новая: простой лайфхак на вашей кухне Аудио 
Дистанционный запуск авто зимой: почему это может стоить вам машины
Авто
Дистанционный запуск авто зимой: почему это может стоить вам машины Аудио 
Популярное
Самый короткий день 2024 года: названа точная дата

День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.

Самый короткий день 2024 года: названа точная дата
Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно
Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно
Под толщей океана обнаружен самый большой водопад на Земле
Чугунная сковорода, как новая: простой лайфхак на вашей кухне
Чарльз и Диана: убийственная любовь Светлана Сметанина Украинская цензура взяла под свой контроль британскую поп- и рок-сцену Сергей Лебедев Машина управления огнём артиллерии Веер-П. Координация, разведка и скорость в бою Дмитрий Плотников
Сотни синиц спасаются каждую зиму с помощью этого простого в изготовлении предмета в саду
Как с помощью соли удалить пень на дачном участке: простой и эффективный способ
Риск для старого двигателя: когда смена масла становится критичной
Риск для старого двигателя: когда смена масла становится критичной
Последние материалы
Чарльз и Диана: убийственная любовь
Как добиться великолепного урожая фасоли простыми приёмами
Как быстро размягчить горох без замачивания на ночь
В Госдуме предложили ввести финансовую поддержку к Новому году
Синоптик предупредила москвичей о морозе 6 декабря
Россиянам объяснили, как избавиться от неприятного запаха ног
Почему знаменитости скрывают свои настоящие стрижки
Эксперт назвала четыре правила покупки рыбы без паразитов
Тревожный сигнал из Арктики: ускоряется глобальное потепление
Как защитить деревянные бортики грядок от гниения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.