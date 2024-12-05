Снять спазмы и судороги спортсменам поможет этот необычный напиток

Многие считают огуречный рассол напитком от похмелья, но он очень полезен и для тех, кто активно занимается спортом.
Спортивный диетолог в Университете Шеффилд-Халлам Маюр Ранчордас рассказал, в чем польза этого напитка.
Рассол помогает бороться со спазмами, которыми страдают спортсмены. Он убирает из на 40 процентов быстрее, чем питьевая вода.
В этом соке есть натрий, калий и уксус, поэтому он заменяет натрий и соли, потерянные при тренировках. Благодаря этому судороги не беспокоят спортсменов.
Еще огуречный рассол вызывает рефлекс во рту, который посылает сигнал в мозг, чтобы спазмы мышц прекратились, сообщает "Чемпионат".
Рассол — жидкость сложного состава на основе водного раствора поваренной соли, нередко с добавлением специй и пряностей.
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