Снять спазмы и судороги спортсменам поможет этот необычный напиток

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Многие считают огуречный рассол напитком от похмелья, но он очень полезен и для тех, кто активно занимается спортом.

Фото: Openverse by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Девушка пьёт воду

Спортивный диетолог в Университете Шеффилд-Халлам Маюр Ранчордас рассказал, в чем польза этого напитка.

Рассол помогает бороться со спазмами, которыми страдают спортсмены. Он убирает из на 40 процентов быстрее, чем питьевая вода.

В этом соке есть натрий, калий и уксус, поэтому он заменяет натрий и соли, потерянные при тренировках. Благодаря этому судороги не беспокоят спортсменов.

Еще огуречный рассол вызывает рефлекс во рту, который посылает сигнал в мозг, чтобы спазмы мышц прекратились, сообщает "Чемпионат".

Уточнения

Рассол — жидкость сложного состава на основе водного раствора поваренной соли, нередко с добавлением специй и пряностей.

