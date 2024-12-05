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Как быстро восстановиться после тренировки: новый способ нашли ученые

0:59
Спорт

Ученые узнали, что лучше подойдет спортсменам, чтобы быстро восстановиться после трудной тренировки или соревнований.

Мужчина в спортзале поднимает гантели на бицепс
Фото: Kandinsky by Pravda.ru
Мужчина в спортзале поднимает гантели на бицепс

Оказывается, что есть преимущества горячей ванны для поддержания спортивной формы.

Ранее люди думали, что холодная вода способствует снятию усталости и воспаления мышц, новое исследование пенсильванских исследователей ставит это утверждение под сомнение.

Судя по эксперименту, принятие именно горячей ванны после тренировки может оказаться более эффективным способом восстановления для спортсменов, чем холодное погружение.

Конечно, холодный душ или ванна после физических нагрузок — обычное явление в спортзале. Однако охлаждение не всегда положительно влияет на физическую работоспособность, пишет "Чемпионат".

Учёные уверены, что погружение в горячую воду лучше помогает быстро восстановить мышечную силу и подготовиться к следующим тренировкам.

Уточнения

Ва́нна (нем. Wanne; лат. balneum) — резервуар для купания или принятия медицинских процедур. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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