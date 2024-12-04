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Шесть ошибок в питании не дадут вам нарастить мышцы

1:23
Спорт

Диетолог Даниэль Крамбл Смит назвала ошибки в питании, которые мешают наращивать мышцы.

Девушка на диете
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка на диете

Недостаток углеводов

Они являются основным источником энергии. Дефицит углеводов может снизить производительность и замедлить восстановление после тренировок, сообщает "Чемпионат".

Нехватка белка

Он нужен для восстановления и роста мышц. Рекомендуется употреблять от 1,2 до 1,8 г белка на 1 кг веса тела, распределяя его равномерно в течение дня.

Слишком мало калорий

Они необходимы для роста мышц. Если вы не потребляете больше, чем сжигаете, тело использует мышцы как источник энергии.

Мало воды

Она важна для всех функций организма, включая восстановление мышц. Воду нужно пить в течение дня, особенно до, во время и после тренировок.

Недостаток полезных жиров

Жиры нужны, чтобы вырабатывались гормоны, поддерживающих рост мышц. Стоит добавить в ежедневное меню: авокадо, орехи и жирную рыбу.

Голодание после тренировки

Организму после занятий спортом просто необходимы питательные вещества для восстановления. Стоит есть сбалансированные блюда из белков и углеводов сразу после тренировки.

Уточнения

И́ндекс ма́ссы те́ла (ИМТ, англ. body mass index (BMI)) — величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста и тем самым косвенно судить о том, является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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