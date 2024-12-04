Худеем без запретов и стресса: врач назвал плюсы французской диеты

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Люди, которые хотят похудеть и быть в шикарной форме без жесткой голодовки, часто выбирают французскую диету. Она не содержит строгих запретов, поскольку основана на принципах здорового питания. Врач-гастроэнтеролог назвал основные принципы такого способа похудеть.

Фото: www.flickr.com by Эрик Чан, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Париж

Эта диета учитывает особенности французского образа жизни.

Метод сбросить лишний вес также известен как "французский парадокс". В обычном рационе французов много насыщенных жиров, однако население имеет относительно низкую сердечно-сосудистую заболеваемость.

"Главный акцент во французской диете делается на качестве еды, умеренности и наслаждении каждым приёмом пищи", — цитирует врача-гастроэнтеролога Владимира Логинова "Чемпионат".

Благодаря этой диете человек спокойно адаптируется к здоровому питанию без стресса. Этот способ поможет наладить гармоничные отношения с едой.

"Пережевывать пищу нужно медленно, наслаждаясь вкусом. Это помогает избежать переедания", — рассказал эксперт.

Французы обычно делают упор на разнообразные продукты, в том числе на фрукты, овощи, белки и здоровые жиры. В рационе, как правило, есть свежие и натуральные продукты.

Важная часть французской диеты — тренировки. Регулярные упражнения помогают ускорить процесс похудения и благоприятно влияют на здоровье.

Эта диета направлена на долгосрочный контроль веса, а не на резкое похудение. После килограммы не возвращаются в большинстве случаев.

Обычно на этой диете возможно потерять от 0,5 до 1 кг в неделю, что является здоровой нормой.