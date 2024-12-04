Худеем без запретов и стресса: врач назвал плюсы французской диеты

Люди, которые хотят похудеть и быть в шикарной форме без жесткой голодовки, часто выбирают французскую диету. Она не содержит строгих запретов, поскольку основана на принципах здорового питания. Врач-гастроэнтеролог назвал основные принципы такого способа похудеть.
Эта диета учитывает особенности французского образа жизни.
Метод сбросить лишний вес также известен как "французский парадокс". В обычном рационе французов много насыщенных жиров, однако население имеет относительно низкую сердечно-сосудистую заболеваемость.
"Главный акцент во французской диете делается на качестве еды, умеренности и наслаждении каждым приёмом пищи", — цитирует врача-гастроэнтеролога Владимира Логинова "Чемпионат".
Благодаря этой диете человек спокойно адаптируется к здоровому питанию без стресса. Этот способ поможет наладить гармоничные отношения с едой.
"Пережевывать пищу нужно медленно, наслаждаясь вкусом. Это помогает избежать переедания", — рассказал эксперт.
Французы обычно делают упор на разнообразные продукты, в том числе на фрукты, овощи, белки и здоровые жиры. В рационе, как правило, есть свежие и натуральные продукты.
Важная часть французской диеты — тренировки. Регулярные упражнения помогают ускорить процесс похудения и благоприятно влияют на здоровье.
Эта диета направлена на долгосрочный контроль веса, а не на резкое похудение. После килограммы не возвращаются в большинстве случаев.
Обычно на этой диете возможно потерять от 0,5 до 1 кг в неделю, что является здоровой нормой.
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