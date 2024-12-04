Как в 48 выглядеть на 30? Жади из Клона раскрыла секрет идеальной фигуры

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Актриса Джованна Антонелли, которая сыграла главную роль Жади в сериале "Клон", имеет идеальную фигуру благодаря своему хобби. Она похвасталась в соцсетях фотографиями в купальнике и раскрыла секрет, как держит себя в отличной физической форме.

Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Mir, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Талия

48-летняя поразила поклонников идеальной фигурой. Хотя с момента выхода популярного бразильского сериала прошло уже более двух десятков лет, трудно поверить, что актрисе удастся так шикарно выглядеть.

"Джованна лучший пример того, почему танцы — это не просто хобби", "Шикарная фигура!", "Мечтаю, что когда-нибудь Джованна откроет собственную школу танцев", "Нам всем срочно нужно узнать секрет того, как в 48 выглядеть на 30", — пишут ее фанаты.

Актриса ещё со времён "Клона" активно тренируется и занимается танцами. Это и помогает Джованне иметь осиную талию и рельефное тело.

Уточнения

Джова́нна Антоне́лли Пра́до (порт.-браз. Giovanna Antonelli Prado; род. 18 марта 1976, Рио-де-Жанейро) — бразильская актриса и предприниматель.

